Firma iz BiH bila na dnu, sad svi žele njihove proizvode

Autor:

ATV

11.03.2026

22:50

Komentari:

Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Kompanija Binas iz Bugojna nastavila je ostvarivati izuzetne poslovne rezultate. Ova firma je prošle godine povećala prihode na čak 63,8 miliona KM.

Time se svrstala među lidere domaće namjenske industrije, piše BiznisInfo.ba.

Godinu ranije prihodi su iznosili 45,5 miliona KM, što znači da je riječ o rastu od oko 50 posto u samo godinu dana.

No, ako se vratimo nešto dublje u prošlost, tek tada se može vid‌jeti koliki je preporod kompanija doživjela. Naime, ukupni prihodi Binasa 2021. godine iznosili su samo 1,6 miliona KM, nakon čega su iz godine u godinu postepeno rasli.

Kompanija bila na izdisaju

Binas je nekada bio kompanija na izdisaju, a danas je jedan od lidera bh. namjenske industrije i vjerovatno najbolji primjer transformacije koju je ovaj sektor doživio posljednjih godina.

Kupci njihovih proizvoda dolaze iz brojnih zemalja, među kojima su Češka, Slovačka, Rumunija, Italija, Francuska, Turska, Hrvatska i Srbija.

Rast dobiti od 150 posto

Kada je riječ o zaradi, situacija je jednako impresivna. Kompanija je prošle godine ostvarila dobit od preko 15 miliona KM, što predstavlja rast od čak 150 posto u odnosu na godinu ranije, kada je profit iznosio oko šest miliona KM.

Станивуковић Минић

Republika Srpska

Da li je Minić odbio duel sa Stanivukovićem?

Ako se vratimo na 2021. godinu, Binas je tada poslovao s gubitkom od oko šest miliona KM, što dodatno govori o velikoj transformaciji kompanije.

Proizvodnja i dalje raste

Proizvodnja nastavlja rasti, a nove narudžbe stižu iz zemlje i inostranstva. Kompanija je prošle godine pokrenula proces zapošljavanja više od stotinu novih radnika.

Takođe, kako smo već pisali, uskoro je planirana i izgradnja novog proizvodnog pogona u Krajini.

Većinski vlasnik Binasa je Federacija BiH sa 51 posto dionica, dok 25,7 posto ima američka kompanija Regulus Global, koja je suvlasnik i u Pretisu.

U roku od nekoliko godina, pod vodstvom direktora Abaza Manđuke, Binas je višestruko povećao broj radnika, prihode i dobit, ističe ovaj portal.

