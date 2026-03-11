Naftni moćnici uradili nešto što nikada nije viđeno

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) odlučila je danas jednoglasno da pusti na tržište rekordnih 400 miliona barela nafte iz rezervi kako bi smanjila posljedice globalnih poremećaja u snabdijevanju energentima zbog rata na Bliskom istoku, izjavio je direktor ove organizacije Fatih Birol.

"Riječ je o najvećoj koordinisanoj intervenciji na tržištu nafte u istoriji IEA", naveo je Birol u video-poruci.

Dodao je da će tačan raspored puštanja nafte iz rezervi biti utvrđen naknadno.

Koordinisano puštanje nafte iz strateških rezervi, kaže Birol, moglo bi da pomogne stabilizaciji tržišta i ublažavanju pritiska na cijene energenata dok se ne uspostave stabilniji transportni i trgovinski tokovi.

Upozorio je da je ključna energetska ruta kroz Ormuski moreuz gotovo potpuno blokirana, a njom u normalnim okolnostima prolazi oko 15 miliona barela sirove nafte dnevno i još pet miliona barela naftnih derivata, odnosno približno četvrtina globalne pomorske trgovine naftom.

"Zbog ograničenog transporta i nedostatka skladišnih kapaciteta, proizvođači nafte na Bliskom istoku počeli su da smanjuju proizvodnju, dok su zabilježeni i novi napadi na energetsku infrastrukturu", rekao je Birol i dodao da je situacija dodatno zakomplikovana poremećajima u trgovini prirodnim gasom i tečnim prirodnim gasom.

U Statutu Agencije je navedeno da su odluke IEA politički obavezujuće i da je svaka od 32 države članice dužna dati doprinos srazmjeran njenom udjelu u potrošnji nafte među članicama.

IEA je od svog osnivanja 1974. godine samo pet puta posegla za ovakvim potezom - prilikom rata u Zalivu 1991. godine, uragana "Katrina" i "Rita" 2005. godine, građanskog rata u Libiji 2011, te dva puta u 2022. godini nakon početka rata u Ukrajini.