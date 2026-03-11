Ovo je Dragan Lazić, poginuli brat Darka Lazića

Dragan Lazić koji je u srijedu, 11. marta, poginuo u saobraćajno nesreći bio je takođe pjevač, ali želju da postane dio estrade nije imao.

"Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno", rekao je Dragan jednom prilikom za "Blic".

Govorio je i o svom odnosu sa bratom, pa je otkrio da mu je odmoglo što je poznati pjevač bio njegov brat.

"Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbjegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega", rekao je Dragan u nedavnom intervjuu za "Hajp".

Zanimljivo je da mnogi primjećuju sličnost između braće — ne samo fizičku, već i u boji glasa. Darko je prije nekoliko godina pozvao Dragana da mu bude specijalan gost na koncertu u Sava centru.

Bili nerazdvojni

Braća Lazić svaki slobodan trenutak provodili su zajedno, najčešće u rodnom selu Brestač, gdje obojica imaju kuće.

"Još jedan gost koji je meni jako drag… Imao je najveću tremu kada sam mu to saopštio. To je moj rođeni brat koji takođe pjeva. Želim da i on bude tu to veče, da i on otpjeva dvije pjesme, jer mislim da je to veoma lijepo", rekao je tada Darko.

Oni su nevjerovatno ličili jedan na drugog, pa su ih mnogi razlikovali samo po tome što je Dragan bio ošišan na skroz kratko.