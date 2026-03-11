Darko Lazić je posljednju objavu imao sa svojim poginulim bratom

Njegov rođeni brat Dragan poginuo je u tragičnoj nesreći, javili su ranije mediji u Srbiji.

Prema prvim informacijama, Dragan je stradao dok je bio na motoru.

Saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Vladimirovci.

Darko i Dragan su bili jako vezani, što je i sam pjevač više puta isticao, a čemu svjedoče i brojne njihove objave na društvenim mrežama.

Jedna od njih je i posljednji Instagram stori koji je Darko objavio na ovoj društvenoj mreži.

Kako se može vidjeti oni su zajedno bili na bajkerskom druženju.

I posljednja objava Dragana Lazića bila je upravo sa njegovim bratom Darkom.

Naime, on je na svom Instagramu objavio stori na kojem je upravo raspjevani Darko u prvom planu.

Oni su uživali uz kotlić i bili su dobro raspoloženi.

"POV: Živiš pored Darka Lazića", napisao je Dragan u šali.