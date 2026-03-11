Darko Lazić je posljednju objavu imao sa svojim poginulim bratom

Autor:Stevan Lulić
11.03.2026
18:30
Komentari:0
Strašna tragedija potresla je porodicu popularnog pjevača Darka Lazića.
Njegov rođeni brat Dragan poginuo je u tragičnoj nesreći, javili su ranije mediji u Srbiji.
Srbija
Darko Lazić pao u nesvijest nakon što je saznao da mu je poginuo rođeni brat
Prema prvim informacijama, Dragan je stradao dok je bio na motoru.
Saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Vladimirovci.
Darko i Dragan su bili jako vezani, što je i sam pjevač više puta isticao, a čemu svjedoče i brojne njihove objave na društvenim mrežama.
Jedna od njih je i posljednji Instagram stori koji je Darko objavio na ovoj društvenoj mreži.
Kako se može vidjeti oni su zajedno bili na bajkerskom druženju.
I posljednja objava Dragana Lazića bila je upravo sa njegovim bratom Darkom.
Srbija
Tuga: Od Darka Lazića krili da mu je poginuo brat
Naime, on je na svom Instagramu objavio stori na kojem je upravo raspjevani Darko u prvom planu.
Oni su uživali uz kotlić i bili su dobro raspoloženi.
"POV: Živiš pored Darka Lazića", napisao je Dragan u šali. Taj stori pogledajte na OVOM LINKU.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
44
20
35
20
15
20
10
20
05
Trenutno na programu