Brutalna zasjeda na Keju: Ocu razbijali flaše o glavu pred maloljetnim djetetom

Izvor:

Telegraf

11.03.2026

15:20

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Muškarac M. M. (49) napadnut je dok je vozio automobil u petak u Zemunu, a ovo jezivo nasilje dogodilo se naočigled njegove maloljetne kćerke koja je bila sa njim u vozilu.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf, napad se dogodio u Ulici Cara Dušana, gde je M. M. upravljao svojim pasatom. U jednom trenutku iza njega se pojavio automobil u kojem su se nalazila dva za sada nepoznata muškarca.Oni su, kako se sumnja, svojim vozilom namerno više puta udarili pasat otpozadi, a zatim su kroz prozor počeli da ga gađaju staklenim flašama.

Napad se nije tu završio, jer su vozači nastavili jurnjavu ulicama Zemuna, sve dok M. M. nisu sustigli u Ulici Kej oslobođenja. Tada su izašli iz automobila, prišli njegovom vozilu i nasrnuli na njega.

Kako se sumnja, napadači su nesrećnom čovjeku zadali više udaraca rukama po glavi i tijelu, a tom prilikom su ga ponovo gađali staklenim flašama.

Драшко Станивуковић перформанс

Banja Luka

Ilustrovana obmana: Podvalio korpu od 35 KM, i šta još sve uz nju?

Nakon brutalnog napada napadači su pobjegli sa lica mjesta, dok je M. M. zadobio lake tjelesne povrede. Posebno uznemirujuće u cijelom incidentu je to što je svemu prisustvovala maloljetna ćerka napadnutog čovjeka, nemoćna da pomogne svom ocu kog brutalno tuku dva muškarca.

Policija je odmah pokrenula potragu za napadačima, a zahvaljujući opsežnom radu na terenu ubrzo je identifikovan i uhapšen jedan od osumnjičenih.

Osumnjičeni za ovaj brutalni napad je S. P. (25), kojem je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, a policija nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku drugog učesnika u ovom napadu.

