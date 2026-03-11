Logo
Large banner

Drama u Travniku: Beba upala u šaht, prebačena u bolnicu

Autor:

ATV

11.03.2026

16:19

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Beba je danas, 11. marta zadobila povrede kada je upala u otvoreni šaht kod ambulante u Rudniku, na području opštine Travnik.

Kako je potvrđeno za "Avaz" nezgoda se dogodila u 12.30 časova.

"U Policijsku stanicu Travnik, u ispostavu Han Bila, zaprimljena je telefonska prijava da je u krugu ambulante Rudnik u Han Biloj u krugu iste u šaht velike dubine upalo dijete rođeno 2024. godine koje je tom prilikom zadobilo tjelesne povrede te je prebačeno na CUM Sarajevo", potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona.

Авиону отпао точак

Svijet

Drama na aerodromu, avionu otpao točak - VIDEO

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža, dodao je da su uviđajne mjere i radnje izvršili policijski službenici OKP-a PU Travnik, a pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

Za sada javnosti nije poznato na koji način se ovaj događaj desio te da li su roditelji bili pored d‌jeteta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

beba

bolnica

incident

Travnik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Истрага трагедије у Шушњарима: Син погођен с три хица, отац имао рану на глави

Hronika

Istraga tragedije u Šušnjarima: Sin pogođen s tri hica, otac imao ranu na glavi

3 h

0
Паравцу пет година затвора за шверц кокаина у предмету ”Смаглер”

Hronika

Paravcu pet godina zatvora za šverc kokaina u predmetu ”Smagler”

4 h

0
Док приједорско тужилаштво оконча истрагу, Вуковића осудише у Аустрији

Hronika

Dok prijedorsko tužilaštvo okonča istragu, Vukovića osudiše u Austriji

5 h

0
У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

Hronika

U Banjaluci uhapšene četiri osobe zbog droge

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Banjaluka: Putin i Tramp zajedno na Tunjicama

17

31

Naftni moćnici uradili nešto što nikada nije viđeno

17

28

Nove besplatne zdravstvene usluge za građane Srpske

17

19

Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana

17

12

Prase se odlučilo za šetnju i usporilo saobraćaj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner