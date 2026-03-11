Dok prijedorsko tužilaštvo okonča istragu, Vukovića osudiše u Austriji

Prošle su gotovo dvije godine od kada je u Prijedoru sprovedena policijska akcija ”Roma” u kojoj je zaplijenjeno oko 20 kilograma droge i uhapšeno 14 osoba, osumnjičenih za trgovinu narkoticima, a istraga još nije okončana.

Predmet se nalazi u radu u Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru u kojem je za ATV navode da optužnica još nije podignuta i da je istraga u toku...

”Napominjemo da se radi o složenom predmetu sa više osumnjičenih gdje je zbog obima prikupljenih predmeta vještačenje završeno krajem decembra 2025. godine, te se predmet i dalje nalazi u fazi istrage. Po trenutnom stanju spisa, okončana su sva vještačenja. Ostale okolnosti istrage ne možemo otkriti u ovoj fazi postupka zbog tajnosti iste, ali će istraga biti okončana u toku ove godine i u navedenom predmetu će biti donesena tužilačka odluka”, navode u OJT Prijedor.

Vuković uhapšen i osuđen u Austriji

Nakon hapšenja, u aprilu 2024. godine, 11 od 14 osumnjičenih je pritvoreno, ali su poslije par mjeseci svi pušteni da se brane sa slobode. Pojedinci su i nakon toga nastavili da čine krivična djela...

Prvoosumnjičeni u akciji ”Roma” Vanja Vuković je u avgustu prošle godine uhapšen u Austriji zbog sumnje da je zajedno sa još jednim državljaninom BiH i dvojicom državljana Hrvatske učestvovao u švercu 10 kilograma kokaina u okolini Linca. Za razliku od domaćeg, austrijskom pravosuđu nisu trebale dvije godine da okončaju istragu i podignu optužnicu pa je Vukoviću u toj zemlji već izrečena presuda. On i drugi državljanin BiH osuđeni su na ukupno 10 godina i šest mjeseci zatvora zbog trgovine narkoticima.

Deportovana iz Hrvatske, pa uhapšena u akciji ”Sparta”

Akcijom ”Roma” obuhvaćena je i Dajana Radošljević. U iščekivanju optužnice prijedorskog tužilaštva ona je postala ”slavna” po napadu na vozača tramvaja u Zagrebu, koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Radošljevićeva je zbog tog incidenta deportovana iz Hrvatske, da bi u oktobru prošle godine ponovo bila uhapšena i pritvorena u Prijedoru u okviru akcije ”Sparta” u kojoj su oduzeta 23 grama bijelog praha. Po isteku mjere pritvora, ponovo je puštena da se brani sa slobode.

Ko je sve uhapšen u akciji ”Roma”

Akcijom ”Roma” obuhvaćeni su još i Dražan Janjanin, Bojan Savavanović, Ognjen Kovačević, Goran Hrvaćanin, Manojlo Kunić, Dragan Vujčić, Igor Lakić (ranije Matijaš), Saša Mićić iz Modriče i Marko Ugrenović iz Gradiške. Grupi se na teret stavlja da su se od početka 2023. godine do 23. aprila 2024. godine neovlašteno bavili proizvodnjom i prometom droge.

Oduzeto 20 kilograma droge i laboratorija skanka

Akcija ”Roma” realizovana je 23. aprila 2024. godine. Kako je tada saopštila PU Prijedor u akciji je otkriveno i zaplijenjeno 18,6 kilograma marihuane, 1,24 kilograma kokaina i 790 grama hapšiša.

Na jednom imanju u selu Kozaruša otkrivena je i laboratorija za vještački uzgoj marihuane sa kompletnom opremom i 209 stabljika indijske konoplje u punom cvatu. U akciji je oduzeto i šest pušaka, pištolj, automobil, više mobilnih telefona, digitalne vage i drugo...