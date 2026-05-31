FPO zatražio da se Islamskoj zajednici ukine status vjerske zajednice

ATV
31.05.2026 18:56

ФПО затражио да се Исламској заједници укине статус вјерске заједнице
Foto: Facebook/Dominik Nepp

Predsjednik bečkog ogranka Slobodarske partije Austrije (FPÖ) Dominik Nep (Dominik Nepp) oštro je reagovao na sadržaj dokumenta i zatražio da se Islamskoj zajednici oduzme zvanični status vjerske zajednice.

Nekoliko mjeseci prije planiranog stupanja na snagu zabrane nošenja marama za djevojčice mlađe od 14 godina, austrijsku javnost potresla je nova kontroverza vezana za Islamsku zajednicu u Austriji (IGGÖ).

Povod su navodi iz dokumenta iz 2019. godine koji definiše vjerska pravila vezana za nošenje marame, kao i uzrast u kojem ona postaje obaveza prema određenim islamskim tumačenjima.

Zbog sadržaja dokumenta, desno orijentisana Slobodarska partija Austrije zatražila je oštre mjere, uključujući mogućnost ukidanja zvaničnog statusa Islamske zajednice u Austriji, prenosi Kroativ.

"Pokrivanje cijelog tijela"

Prema navodima austrijskih medija, u dokumentu koji potiče iz sudskog spisa navodi se da nošenje marame podrazumijeva pokrivanje cijelog tijela, osim lica i šaka do zgloba.

U tekstu se ističe da su kosa, vrat i potiljak sastavni dio propisane odjeće, te da njihovo pokrivanje predstavlja neodvojiv dio vjerske prakse.

Posebnu pažnju izazvao je dio dokumenta koji se odnosi na uzrast djevojčica.

Pozivajući se na šiitsko vjersko tumačenje, koje se prema navodima dokumenta smatra legitimnim unutar Islamske zajednice, navodi se da obaveza pokrivanja nastupa završetkom devete godine života.

Prema islamskom lunarnom kalendaru, to bi značilo da obaveza može nastupiti već sa navršenih osam godina, osam mjeseci i približno 23 dana starosti.

FPO traži mjere

Predsjednik bečkog ogranka FPO-a Dominik Nep oštro je reagovao na sadržaj dokumenta i zatražio da se Islamskoj zajednici oduzme zvanični status vjerske zajednice.

"Organizacija koja opravdava obavezu nošenja marame za djevojčice osnovnoškolskog uzrasta stavlja vjersku prisilu iznad slobode djece i ne bi smjela uživati zvanično priznanje u Austriji", izjavio je Nep.

Pozvao je saveznu vladu da preduzme konkretne korake i preispita status Islamske zajednice u Austriji.

Dodatne kritike stigle su i od portparolke FPO-a za porodična pitanja Rikarde Berger (Ricarda Berger), koja je izjavila da marama predstavlja simbol političkog islama i tradicionalnih društvenih modela koji, prema njenom mišljenju, nisu kompatibilni sa vrijednostima savremenog austrijskog društva.

Rasprava o zabrani

Ova polemika dodatno je pojačala raspravu o najavljenoj zabrani nošenja marama za djevojčice mlađe od 14 godina u austrijskim školama.

FPO je ponovo potvrdio svoj zahtjev za potpunom zabranom pokrivanja glave u obaveznim javnim školama, uključujući učenice, nastavno osoblje i druge zaposlene u obrazovnim ustanovama.

S druge strane, očekuje se da će predstavnici Islamske zajednice i organizacije za zaštitu vjerskih prava odgovoriti na optužbe i iznijeti svoja tumačenja spornog dokumenta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

