Logo
Large banner

Ne tako brzo: Tramp je vratio sporazum

Autor:

ATV
31.05.2026 17:36

Komentari:

0
Не тако брзо: Трамп је вратио споразум
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp vratio je na doradu predloženi sporazum sa Iranom nakon sastanka sa svojim savjetnicima u petak, čime su se pregovori produžili za još jednu sedmicu.

Iako tačni detalji promjena koje je Tramp zahtijevao nisu odmah saopšteni, zvaničnici navode da predsjednik SAD insistira na znatno oštrijoj retorici i strožim uslovima kada je riječ o nuklearnim obavezama Teherana, kao i o obećanju Irana da će ponovo otvoriti Ormuski moreuz.

Tramp je takođe izrazio zabrinutost povodom finansijskog olakšanja koje bi Iran mogao dobiti u okviru ovog dogovora, želeći da izbjegne poređenja sa paletama gotovog novca koje su isporučene tokom ere administracije Baraka Obame, čiji je nuklearni sporazum žestoko kritikovao kao slab.

Ova najnovija serija predloženih izmena usledila je nedelju dana nakon što je Tramp proglasio da je sporazum u velikoj meri finalizovan i signalizirao da je kraj rata blizu.

Kako je sve teklo?

Od tog trenutka, američki zvaničnici su najavljivali napredak u postizanju dogovora koji bi prekinuo neprijateljstva, otvorio ključni plovni put i započeo detaljnije razgovore o iranskom nuklearnom programu. Ipak, iako je predsjednik najavio da će donijeti konačnu odluku tokom sastanka u petak i čak izneo neke od uslova sporazuma na društvenim mrežama, dvočasovni sastanak završen je bez konačne odluke.

Dok je Tramp u svojoj poruci tvrdio da će SAD zaplijeniti i uništiti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, Teheran dosljedno ponavlja da u okviru trenutnih pregovora uopšte ne diskutuje o detaljima svog nuklearnog programa. Tramp je takođe tvrdio da nije bilo riječi o razmjeni novca u okviru sporazuma, što je uslov za koji Iran tvrdi da mora biti uključen u bilo koji dogovor, pa za sada ostaje nejasno kako će ove razlike biti riješene dok se pregovori oko teksta sporazuma nastavljaju.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

sporazum

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Помјерено отварање сезоне у „Аквани“

Banja Luka

Pomjereno otvaranje sezone u „Akvani“

2 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

Republika Srpska

Dodik: Srebrenica i okolna sela su mjesto srpske patnje, ali i ponosa

2 h

2
Документарно-играни серијал 'Стубови Српске'

Emisije

Dokumentarno-igrani serijal 'Stubovi Srpske'

2 h

0
инфлуенсерка Валентина опсједнута операцијама и естетиком

Društvo

Valentina je visoka 176, a ima samo 37 kilograma: Opsjednuta je kilažom i operacijama

2 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

Njemački privrednici ne odustaju od Rusije

4 h

0
Fontana Di Trevi Italija skandal kupala se u fontani

Svijet

Turistkinja se okupala u kulturno-istorijskom spomeniku: Zaplivala u rimskoj Fontani di Trevi

4 h

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Svijet

Oglasila se SZO o stanju pacijenata zaraženih ebolom

4 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Brutalna poruka Kremlja Evrpskoj uniji: Prešli ste sve crvene linije

4 h

0

  • Najnovije

20

14

Srušio se mali avion, pilot preživio

19

59

Košarac: Da je Bakiru stalo do građana, ne bi tražio da ih informišu ambasadori drugih država

19

53

PK „Olimp“ okupio regionalni plivački krem

19

50

Kakva nas (pred)izborna atmosfera očekuje

19

35

Srpsko kulturno i istorijsko nasljeđe ugroženo u FBiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner