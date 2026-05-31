Srpsko kulturno i istorijsko nasljeđe ugroženo u FBiH

Prvi razlog : nisu odvojena dovoljna finansijska sredstva za obnovu, pa im prijeti fizičko oštećenje i propadanje. Drugi je suočavanje sa identitetsko-ideološkim napadom koji se sprovodi nad hrišćanskim nasljeđem u Federaciji. Zbog situacije u kojoj se nalazi BiH i zbog burne istorije mnogo je nasljeđa stradalo. Ono koje je ostalo u Federaciji koristi se za manipulaciju od strane Bošnjaka u FBiH. Ono što je vijekovima srpsko, pokušava se pretvoriti u bošnjačko.

„Mi imamo situaciju u kojoj, nažalost, imamo potrebu izgradnje jedne nove nacije u našoj zemlji koja, a to je tipično za izgradnju svake nacije u nekoj zemlji, vrlo agresivno pokušava da prisvoji ili apropriše kulturno stvaralaštvo drugih naroda kako bi utemeljilo neku svoju kulturu i istoriju. Tako recimo, ono što je veoma aktuelno, uglavnom je ugroženo srednjevjekovno nasljeđe Srba iz BiH jer se ono bosanči“, rekla je Anđelina Ošap Gaćanović, član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske

Manipulacije istorijskim kulturnim nasljeđem teško se mogu izbjeći. Pored srednjevjekovnog nasljeđa, manipuliše se i sa Muzejom Mlade Bosne.

„Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Republike Srpske je proglasila građu Muzeja Mlade Bosne u Sarajevu nacionalnim spomenikom. Međutim, vrlo brzo je došla inicijativa da muzej nije saglasan sa tim, iako tu nema nikakvih propisa kojim bi se spriječilo objavljivanje odluke u Službenom glasniku. Ta odluka nikad nije objavljena, a kako nije objavljena tako nije nikad stupila na snagu, iako se mi za to borimo preko 10 godina.“, kazala je Ošap Gaćanović.

„Taj Muzej Mlade Bosne koji je postojao u Sarajevu je praktično prenamjenovan i on više nema svoju svrhu. Tu se nalaze oružje kojim je počinjen atentat, naočale Gavrila Principa, brojni dokumenti koji svjedoče o radu Mlade Bosne, ali način na koji se to danas prezentuje javnosti nije nešto što odgovara istini, niti stvarnom sadržaju. Danas su Srbi tamo predstavljeni kao agresori, a cijelo srpsko istorijsko i kulturno nasljeđe je postalo ogroman predmet zloupotrebe, a i u ogromnoj mjeri se ono ili sakriva ili predstavlja na jedan potpuno drugačiji način od onog na koji bi trebalo da bude predstavljeno“, rekao je Vlade Simović, politikolog.

Srbi moraju sačuvati svoje nasljeđe kao dokaz svoje istorije, poručuju iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

„Mi moramo sačuvati groblja, kapele i crkve kako bi to svjedočilo da su na tim mjestima živjeli Srbi i hrišćani i moramo sačuvati dokumente i slike da se zna šta su oni srušili“, rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

O sudbini srpskog kulturnog nasljeđa u FBiH pisalo se i prije više od dvije decenije gdje se isticalo da je srpska baština daleko od srpskog naroda. Do danas se nije promijenilo gotovo ništa. Ovo više nije samo pitanje apsurda, već mnogo ozbiljnije institucionalno pitanje.