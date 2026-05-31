Kovačević poručio SDA: Tada nisu govorili o ruganju vladavini prava

Za licemjere iz SDA je vladavina prava očigledno to da, suprotno Ustavu BiH, stranac nametne zakon kao alat za progon demokratski izabranih predstavnika naroda, rekao je Radovan Kovačević srpski delegat u Domu naroda PS BiH i portparol SNSD-a.

"Tada nisu govorili o ruganju vladavini prava, već su naprotiv pružali podršku i radovali se", kaže Kovačević.

Što su tada, zajedno sa Šmitom, posijali, sada će sami da žanju, jasan je Kovačević.

"To što su tada, zajedno sa Šmitom, posijali, sada će sami da žanju. U zemlji bez vladavine prava. Jasno je da je za njih jedina vladavina prava i svrha protivustavnog pravosuđa to da se progone, presuđuju i obespravljuju Srbi. Ali i tome će doći kraj", napisao je on na Iks-u.

Za licemjere iz SDA je vladavina prava očigledno to da, suprotno Ustavu BiH, stranac nametne zakon kao alat za progon demokratski izabranih predstavnika naroda.



Tada nisu govorili o ruganju vladavini prava, već su naprotiv pružali podršku i radovali se.



To što su tada, zajedno… pic.twitter.com/wmKVeadiTC — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) May 31, 2026

A bitno je, dodaje on, i sjetiti se ranijih izjava Izetbegovića o Dodiku, za kojeg je rekao da je moćan predsjednik koga svi slušaju i da poslije njegovog odlaska Srbi dugo neće imati tako gabaritnog lidera.

"To je i jedini motiv. Riješiti se moćnog i gabaritnog lidera, a dovesti slabe i nesposobne poslušnike. I udariti na Srpsku. Ali, neće im proći. Pobijediće Srpska!", poručio je Kovačević.

Podsjećamo, SDA je juče kritikovala CIK, te rekla da je "prihvatanje Dodikovog potpisa na prijavu SNSD-a suprotstavljanje presudi Suda BiH".