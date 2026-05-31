Logo
Large banner

Kovačević poručio SDA: Tada nisu govorili o ruganju vladavini prava

Autor:

ATV
31.05.2026 10:28

Komentari:

0
Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ
Foto: ATV/Branko Jović

Za licemjere iz SDA je vladavina prava očigledno to da, suprotno Ustavu BiH, stranac nametne zakon kao alat za progon demokratski izabranih predstavnika naroda, rekao je Radovan Kovačević srpski delegat u Domu naroda PS BiH i portparol SNSD-a.

"Tada nisu govorili o ruganju vladavini prava, već su naprotiv pružali podršku i radovali se", kaže Kovačević.

Što su tada, zajedno sa Šmitom, posijali, sada će sami da žanju, jasan je Kovačević.

"To što su tada, zajedno sa Šmitom, posijali, sada će sami da žanju. U zemlji bez vladavine prava. Jasno je da je za njih jedina vladavina prava i svrha protivustavnog pravosuđa to da se progone, presuđuju i obespravljuju Srbi. Ali i tome će doći kraj", napisao je on na Iks-u.

A bitno je, dodaje on, i sjetiti se ranijih izjava Izetbegovića o Dodiku, za kojeg je rekao da je moćan predsjednik koga svi slušaju i da poslije njegovog odlaska Srbi dugo neće imati tako gabaritnog lidera.

"To je i jedini motiv. Riješiti se moćnog i gabaritnog lidera, a dovesti slabe i nesposobne poslušnike. I udariti na Srpsku. Ali, neće im proći. Pobijediće Srpska!", poručio je Kovačević.

Podsjećamo, SDA je juče kritikovala CIK, te rekla da je "prihvatanje Dodikovog potpisa na prijavu SNSD-a suprotstavljanje presudi Suda BiH".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Kovačević

SDA

SNSD

Kristijan Šmit

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Деђански: Нема новог високог представника без договора Русије, Кине и САД

BiH

Deđanski: Nema novog visokog predstavnika bez dogovora Rusije, Kine i SAD

23 h

5
Три бунта конвертибилних марака

BiH

Vlada FBiH dijeli 20 miliona KM: Evo i kome

1 d

0
потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: To Šmit odlazi, ne rješava problem njegovog nedejtonskog bahaćenja

1 d

4
Зграда заједничких институција БиХ

BiH

Da li će se promijeniti odnos međunarodne zajednice prema BiH?

1 d

2

  • Najnovije

13

23

Haris žestoko opleo po Melininoj svadbi: "Glamur ti ne može niko platiti, moraš ga zaraditi"

13

19

Srušila se zgrada, četiri osobe poginule, devet povrijeđeno: Užas u Indiji

13

04

Ovi jednostavni trikovi će vam pomoći da se riješite pčela u dvorištu

12

52

Novi šok na Rolan Garosu – razbijena Iga Švjontek!

12

48

Tajni vojni sastanak u Gvantanamu: O čemu su razgovarali američki i kubanski generali?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner