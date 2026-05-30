Deđanski: Nema novog visokog predstavnika bez dogovora Rusije, Kine i SAD

Izvor:

SRNA

30.05.2026 14:03

Politički analitičar Stevica Deđanski ocijenio je da novi visoki predstavnik u BiH ne može da bude izabran bez saglasnosti i dogovora Kine, Rusije i SAD, ističući da EU samo može da pokušava da ga progura, ali da u tome neće uspjeti.

Uprkos tome što se Rusija, Kina, ali i SAD zalažu za ukidanje OHR-a, kao i sve veći broj političara u Evropi, Deđanski smatra nije nemoguće da novi visoki predstavnik, ipak, bude izabran.

Međutim, kako je istakao, s obzirom na dobre odnose srpskog naroda, prije svega predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, a i Srbije sa američkom administracijom i ruskim i kineskim prijateljima, ne bi trebalo da se desi nešto loše.

- Ako visoki predstavnik dobije njihovu podršku, dobiće je sa realnim zadatkom i realnim zaduženjima šta treba da uradi, ali to sigurno neće biti protiv interesa Republike Srpske - ocijenio je Deđanski.

Komentarišući informacije da je kandidat za novog visokog predstavnika italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i da će se o njegovom imenovanju odlučivati na sjednici Savjeta za primjenu mira u Sarajevu 3. i 4. juna, Deđanski je rekao da nikakvo rješenje bez pristanka Moskve, Pekinga i Vašingtona neće biti funkcionalno.

- Ako se oni nisu dogovorili o tome od toga neće biti ništa s obzirom na to da ove tri najveće sile, otprilike, imaju zajednički ili sličan stav - izjavio je Deđanski.

On je ukazao na to da Srbi i Srpska treba da budu suzdržani dok ne vide da li je dogovor velikih sila postignut ili je i ova najava samo "naglabanje" medija i onih koji ne žele dobro Srpskoj, čija je Narodna skupština donijela Deklaraciju o zatvaranju OHR-a i okončanju funkcije visokog predstavnika.

- Ako bude dogovora Rusije, Kine i SAD, koje imaju dobre odnose sa Dodikom i vlastima Republike Srpske, to znači da postoji neki put ka deeskalaciji i rešenju, a onda mi na osnovu toga treba da donosimo odluke. Ako tog dogovora ne bude, opet ćemo imati nekog nelegalnog visokog predstavnika i vraćamo se staroj priči - rekao je Deđanski.

Prema njegovom mišljenju, EU, koja se većinski zalaže za ostanak OHR-a i visokog predstavnika sa sadašnjim ovlaštenjima, realno ne može da uradi ništa bez Rusije, Kine i SAD.

- Ona samo može da kvari stvari, ali u ovoj situaciji nema šta da kvari, jer visoki predstavnik ne može da bude izabran bez saglasnosti tri najveće svetske sile - zaključio je Deđanski.

