Drama u Humskoj pred Skupštinu – Generalni sponzor pokrenuo raskid ugovora

30.05.2026 13:35

Драма у Хумској пред Скупштину – Генерални спонзор покренуо раскид уговора
Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Dok se klub priprema za izbornu Skupštinu zakazanu za 1. jun, iz Humske stižu nove informacije koje bi mogle dodatno da uzdrmaju crno-bijele.

Kako ekskluzivno prenosi portal Kurir, kompanija MaxBet je 29. maja 2026. godine dostavila Partizanu dokument pod nazivom "Predlog za raskid ugovora usled kršenja ugovornih obaveza", čime je zvanično pokrenuta procedura za prekid saradnje sa klubom.

U dokumentu se navodi niz zamerki na račun funkcionisanja kluba, među kojima su kašnjenja u realizaciji ugovorenih aktivnosti, neispunjavanje promotivnih obaveza, izmjene vizuelnih rješenja bez saglasnosti sponzora, kao i problemi u komunikaciji i organizaciji zajedničkih projekata.

Praktično, kompanija koja je godinama bila jedan od najvažnijih partnera Partizana smatra da nije dobila tretman kakav bi generalni sponzor jednog velikog kluba morao da ima.

Potencijalni odlazak MaxBeta predstavljao bi ozbiljan udarac za klub, ne samo na finansijskom planu, već i kada je riječ o reputaciji i poverenju poslovnih partnera. Sve to dolazi u veoma osjetljivom trenutku, svega nekoliko dana pred izbornu Skupštinu Partizana, koja je zakazana za 1. jun i na kojoj bi trebalo da bude izabrano novo rukovodstvo kluba.

Ostaje da se vidi da li će u narednim danima doći do približavanja stavova dve strane ili će Partizan ostati bez jednog od svojih najznačajnijih sponzora.

