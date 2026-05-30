Arne Slot dobio otkaz u Liverpulu

Holandski trener Arne Slot nije više menadžer Liverpula, saopštio je danas engleski fudbalski klub.

Slot (47) je 1. juna 2024. godine imenovan za menadžera Liverpula, a na ovoj poziciji je zamijenio Jirgena Klopa.

Holandski trener je u sezoni 2024/2025. sa Liverpulom osvojio titulu u Premijer ligi.

Klub sa Enfilda je ovu sezonu završio na petom mjestu na tabeli engleskog prvenstva sa 60 bodova.

Slot je pre Liverpula trenirao Fejenord, AZ Alkmar i Kambur.

