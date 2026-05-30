Arne Slot dobio otkaz u Liverpulu

30.05.2026 13:51

Менаџер Ливерпула Арне Слот стоји током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Ливерпула и Пари Сен Жермена у Ливерпулу, Енглеска, у уторак, 14. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Jon Super

Holandski trener Arne Slot nije više menadžer Liverpula, saopštio je danas engleski fudbalski klub.

Slot (47) je 1. juna 2024. godine imenovan za menadžera Liverpula, a na ovoj poziciji je zamijenio Jirgena Klopa.

Holandski trener je u sezoni 2024/2025. sa Liverpulom osvojio titulu u Premijer ligi.

Klub sa Enfilda je ovu sezonu završio na petom mjestu na tabeli engleskog prvenstva sa 60 bodova.

Slot je pre Liverpula trenirao Fejenord, AZ Alkmar i Kambur.

