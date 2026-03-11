Otac i sin pronađeni mrtvi: Novi detalji tragedije kod Laktaša

Tri čahure pronađene su na mjestu tragedije u garaži u Šušnjarima u kojoj su juče pronađeni mrtvi Nenad (51) i njegov sin Ljubiša (28) Račić, saznaje "Glas Srpske".

Pored tijela je pronađen i pištolj i kako je pojasnio izvor blizak istrazi najverovatnije se radi o ubistvu i samoubistvu.

Otac usmrtio sina?

Pojasnio je da se pretpostavlja da je otac usmrtio sina, pa sebe, ali to se još uvijek ispituje.

- Izuzete su parafinske rukavice i tek nakon vještačenja znaće se ko je zaista potegao oružje - rekao je izvor.

Prema nezvaničnim informacijama u trenutku tragedije Nenadova supruga, a Ljubišina majka, bila na poslu.

Motiv nepoznat

Motiv još nije poznat, a kako se nezvanično saznaje između oca i sina je bilo određenih razmirica i pretpostavlja se da je svemu prethodila svađa. Policija i tužilaštvo istražuju sve okolnosti ovog slučaja.

Iz banjalučkog Okružnog tužilaštva juče su saopštili da je pronalazak beživotnih tijela prijavljen Policijskoj stanici Laktaši 10. marta oko 12 časova.

- U garaži porodične kuće u Šušnjarima, grad Laktaši, danas, 10 marta, pronađena su dva beživotna tijela N. R. (51) i Lj.R. (28) iz Šušnjara. Na licu mjesta pronađeno je vatreno oružje- pištolj. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Banjaluka. Tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnih tijela radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske - navedeno je u saopštenju.

Pojašnjava se da su tokom uviđaja izuzete parafinske rukavice za potrebe vještačenja na prisustvo barutnih čestica.

- Tužilac je naložio i preduzimanje drugih potrebnih radnji i mjera na utvrđivanju okolnosti događaja - rekli su u tužilaštvu ne navodeći detalje.

Komšije čule lupu

Mještani Šušnjara u ulici Babića rijeka gdje se desila tragedija, juče su pričali da su u iz garaže porodice Račić prije tragedije čuli neku lupu kao da nešto rade.

Istakli su da niko nije vidio šta se desilo niti se čuo pucanj iz njihove kuće.

- Navodno su nađeni u garaži i valjda se poubijali. Kako smo čuli samo njih dvojica su sami bili tu. Niko ne zna šta se desilo i ko je na koga pucao. Ovo je velika tragedija za sve nas - rekao je jedan mještanin

Istakao je da on nije imao problema sa tom porodicom i nije čuo da su imali većih sukoba.

Komšije porodice Račić ispričali su da je Nenad bio građevinski radnik, dok je Ljubiša radio u Sloveniji i povremeno je dolazio kući.

