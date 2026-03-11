Logo
Presuda za okrutnost: Ubica noja Zeneka osuđen na 7 godine zatvora

11.03.2026

08:59

Komentari:

0
Foto: Pexel/Magda Ehlers

Optuženi je noja napao drvenim štapom. Prema sudskim navodima, ptica je bila udarana, šutirana i vučena, a zadobijene povrede bile su toliko teške da joj nije bilo spasa

Sud u Poznanu (Poljska) osudio je početkom mjeseca muškarca koji je početkom prošle godine brutalno usmrtio noja po imenu Zenek na agroturističkom gazdinstvu u mjestu Bolechówko, nedaleko od grada. Optužen Lukaz Sz. dobio je ukupno sedam godina zatvora te mu je na 15 godina zabranjeno držanje bilo kakvih životinja, piše Farmer.

Noj Zenek bio je stanovnik tog imanja i omiljen među posjetiocima, ali optuženi ga je napao drvenim štapom. Prema sudskim navodima, ptica je bila udarana, šutirana i vučena, a zadobijene povrede bile su toliko teške da joj nije bilo spasa.

Četiri godine zatvora za okrutno ubijanje životinje

Sud je za krivično d‌jelo ubijanja životinje uz posebnu okrutnost izrekao kaznu od četiri godine zatvora te zabranu držanja životinja u trajanju od 15 godina. Osim toga, osuđeni mora uplatiti oko 1.200 evra skloništu za životinje u Poznanju te oko 4.700 evra vlasniku ubijenog noja.

"Optuženi je ubio životinju s posebnom okrutnošću. Takvo ponašanje zaslužuje oštru osudu i strogu kaznu", rekao je sudija prilikom izricanja presude. Optužnica protiv Lukasa Sz. obuhvatala je ukupno 21 krivično d‌jelo. Osim brutalnog ubijanja životinje, osuđen je i za krivična d‌jela povezana s drogom, uništavanje imovine te prijetnje.

Nije pokazao kajanje

Advokatica vlasnika noja, Katrina Topsevska, izrazila je zadovoljstvo presudom, ističući da je riječ o jednoj od najstrožih kazni izrečenih u Poljskoj za zlostavljanje životinja.

Prema njenim riječima, tokom postupka optuženi nije pokazao nikakvo kajanje. Štaviše, iz poruke koju je poslao prijatelju iz pritvora proizlazi da je bio ponosan na svoj čin i da mu je laskalo što su mediji izvještavali o slučaju.

"Nikada nisam vid‌jela tako odvratne motive. Posebno je šokantno što se optuženi i dalje ponosi time što je učinio", rekla je advokatica naglasivši kako ovakva presuda mora poslužiti kao upozorenje svima koji bi mogli počiniti slična d‌jela.

zlostavljanje životinja

životinje

Poljska

