Georgina Rodrigez privatnim avionom napustila Rijad!

Ronaldova partnerka, Georgina Rodrigez, napustila je njihov dom u Rijadu sa djecom i otputovala u Madrid privatnim avionom.

Vjeruje se da je njen privremeni odlazak iz Saudijske Arabije povezan sa rastućim tenzijama na Bliskom istoku.

Objavila je fotografije iz crkve u Madridu

Po dolasku u Španiju, Džordžina je odlučila da provede neko vrijeme daleko od glamura i javnih događaja. Poznata je po tome što često ističe svoju vjeru , pa je ovog puta podijelila fotografije sa djecom iz crkve. Poslije mise, ukratko je rekla da je to bila najljepša misa kojoj je ikada prisustvovala.

Privremeni povratak u Španiju

Džordžina i Kristijano Ronaldo posljednjih nekoliko mjeseci žive u Saudijskoj Arabiji, gdje fudbaler igra za Al Nasr. Izgleda da su tenzije na Bliskom istoku uticale i na njihove porodične planove, pa je Džordžina privremeno napustila Rijad.

