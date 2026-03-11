Georgina Rodrigez privatnim avionom napustila Rijad!

Izvor:
Ronaldova partnerka, Georgina Rodrigez, napustila je njihov dom u Rijadu sa djecom i otputovala u Madrid privatnim avionom.
Vjeruje se da je njen privremeni odlazak iz Saudijske Arabije povezan sa rastućim tenzijama na Bliskom istoku.
Po dolasku u Španiju, Džordžina je odlučila da provede neko vrijeme daleko od glamura i javnih događaja. Poznata je po tome što često ističe svoju vjeru , pa je ovog puta podijelila fotografije sa djecom iz crkve. Poslije mise, ukratko je rekla da je to bila najljepša misa kojoj je ikada prisustvovala.
Džordžina i Kristijano Ronaldo posljednjih nekoliko mjeseci žive u Saudijskoj Arabiji, gdje fudbaler igra za Al Nasr. Izgleda da su tenzije na Bliskom istoku uticale i na njihove porodične planove, pa je Džordžina privremeno napustila Rijad.
(indeks)
