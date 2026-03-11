Logo
Large banner

Georgina Rodrigez privatnim avionom napustila Rijad!

Izvor:

Indeks

11.03.2026

09:48

Komentari:

0
Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!
Foto: Tanjug

Ronaldova partnerka, Georgina Rodrigez, napustila je njihov dom u Rijadu sa djecom i otputovala u Madrid privatnim avionom.

Vjeruje se da je njen privremeni odlazak iz Saudijske Arabije povezan sa rastućim tenzijama na Bliskom istoku.

Objavila je fotografije iz crkve u Madridu

Po dolasku u Španiju, Džordžina je odlučila da provede neko vrijeme daleko od glamura i javnih događaja. Poznata je po tome što često ističe svoju vjeru , pa je ovog puta podijelila fotografije sa djecom iz crkve. Poslije mise, ukratko je rekla da je to bila najljepša misa kojoj je ikada prisustvovala.

Privremeni povratak u Španiju

Džordžina i Kristijano Ronaldo posljednjih nekoliko mjeseci žive u Saudijskoj Arabiji, gdje fudbaler igra za Al Nasr. Izgleda da su tenzije na Bliskom istoku uticale i na njihove porodične planove, pa je Džordžina privremeno napustila Rijad.

(indeks)

Podijeli:

Tagovi :

Georgina Rodriguez

Rijad

Djeca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

Scena

Ovo je dvojnica Georgine Rodrigez: Svi gledaju Viktorijine fotografije u čudu, ni Ronaldo ih ne bi razlikovao

1 mj

0
Џорџина објавила фотографије са породичног путовања, пратиоци одушевљени

Scena

Džordžina objavila fotografije sa porodičnog putovanja, pratioci oduševljeni

3 mj

0
Роналдо добио посебан поклон у Бијелој кући, резервисан је само за најугледније госте

Fudbal

Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

3 mj

0
Џорџина Родригез се хвали вјереничким прстеном

Scena

Džordžina Rodrigez se hvali vjereničkim prstenom

5 mj

0

Više iz rubrike

Селена Гомез и Бени Бланко

Scena

Beni Blanko o higijeni: Mirišem lijepo čak i kada se ne tuširam

1 h

0
Лука Дончић потврдио раскид са Анамаријом Голтес: "Борим се за старатељство над ћеркама"

Scena

Luka Dončić potvrdio raskid sa Anamarijom Goltes: "Borim se za starateljstvo nad ćerkama"

2 h

0
Пјевачица Џејла Рамовић

Scena

Džejla Ramović konačno progovorila o Mariji Šerifović

10 h

0
Дара Бубамара проговорила о млађем партнеру, па упоредила себе са Мадоном

Scena

Dara Bubamara progovorila o mlađem partneru, pa uporedila sebe sa Madonom

13 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Trivićka ćuti, Narodni front se obračunava sa Nebojšom Vukanovićem

10

01

U Banjaluci uhapšene četiri osobe zbog droge

10

01

Iran objavio spisak meta za gađanje: Ugrožena sjedišta svjetski poznatih kompanija

09

59

Stigle prve kazne za pumpadžije zbog cijena goriva

09

48

Georgina Rodrigez privatnim avionom napustila Rijad!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner