Ovo je dvojnica Georgine Rodrigez: Svi gledaju Viktorijine fotografije u čudu, ni Ronaldo ih ne bi razlikovao

Samohrana majka troje djece preko noći je postala prava internet senzacija, i to zahvaljujući nevjerovatnoj sličnosti sa Georginom Rodrigez, glamuroznom partnerkom fudbalera Kristijana Ronalda.

Viktorija je društvene mreže otvorila tek prošlog mjeseca, nakon što je godinama slušala da je „dvojnik“ Ronaldove špansko-argentinske partnerke. Tamna kosa, izražene usne i elegantan stil oduševili su hiljade korisnika TikToka.

Za samo mjesec dana, Viktorija je prikupila 80.000 pratilaca na TikToku, dok je na Instagramu prati još nekoliko hiljada ljudi.

„Izgleda više kao Georgina nego sama Georgina“, našalio se jedan pratilac.

Optužbe za filtere i veštačku inteligenciju

Viktorija, koja dolazi iz Barselone, često se suočava sa optužbama da koristi filtere ili vještačku inteligenciju kako bi ličila na Ronaldovu izabranicu.

„Morala sam čak da objavim video bez šminke kako bih dokazala da sam stvarna osoba“, rekla je za What’s The Jam.

Ova 34-godišnjakinja priznaje da njen život ipak nije ni približno glamurozan kao život njene slavne dvojnice.

georgina rodrigez

„Starija sam i siromašnija ali jednako srećna“, rekla je kroz osmijeh.

Običan život daleko od luksuza

Viktorija živi u primorskom gradu Kambrilsu sa svoja dva sina i kćerkom, starosti 16, 9 i 8 godina. Zaposlena je kao administrativna asistentkinja i tehničarka za bezbjednost i zdravlje na radu.

Ipak, sve češće se spekuliše da bi upravo ona mogla da krene stopama Georgine i postane uspješna influenserka.

Georgina Rodrigez-12092025

„Uvijek sam držala profile privatnim, ali sam ih 5. decembra 2025. učinila javnim, ne sluteći da će nastati tolika pomama zbog moje sličnosti sa Gio“, objasnila je.

„Ljudi su mi oduvijek govorili da ličim na nju, a ja sam odgovarala da ‘da, pomalo ličim’, ali nisam mislila da je sličnost toliko očigledna.“

Iskreno o Kristijanu Ronaldu

Iako je stalno porede sa njegovom partnerkom, Viktoria priznaje da nije veliki fan Kristijana Ronalda.

„Nisam fan Ronalda, ali ne iz nekog posebnog razloga – jednostavno nisam veliki ljubitelj fudbala“, kaže.

„Pratim utakmice samo kada moj sin igra. Ipak, gledala sam intervjue o njegovom životu i karijeri i mislim da je izuzetno disciplinovan, odlučan i odgovoran čovjek. I nevjerovatan igrač, upravo zahvaljujući tim vrijednostima.“