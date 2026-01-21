Ovo je dvojnica Georgine Rodrigez: Svi gledaju Viktorijine fotografije u čudu, ni Ronaldo ih ne bi razlikovao

21.01.2026
22:58
Samohrana majka troje djece preko noći je postala prava internet senzacija, i to zahvaljujući nevjerovatnoj sličnosti sa Georginom Rodrigez, glamuroznom partnerkom fudbalera Kristijana Ronalda.
Viktorija je društvene mreže otvorila tek prošlog mjeseca, nakon što je godinama slušala da je „dvojnik“ Ronaldove špansko-argentinske partnerke. Tamna kosa, izražene usne i elegantan stil oduševili su hiljade korisnika TikToka.
Za samo mjesec dana, Viktorija je prikupila 80.000 pratilaca na TikToku, dok je na Instagramu prati još nekoliko hiljada ljudi.
„Izgleda više kao Georgina nego sama Georgina“, našalio se jedan pratilac.
Viktorija, koja dolazi iz Barselone, često se suočava sa optužbama da koristi filtere ili vještačku inteligenciju kako bi ličila na Ronaldovu izabranicu.
@victoria.77c 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 @LUNIE STYLE SHOP 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐞𝐢𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐥𝐮𝐧𝐢𝐞𝐬𝐡𝐨𝐩.𝐞𝐬, 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐫𝐨𝐬 𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚😍😍😍😍🛍️#parati #paravoce ♬ Beach Party - BeatsByBaby
„Morala sam čak da objavim video bez šminke kako bih dokazala da sam stvarna osoba“, rekla je za What’s The Jam.
Ova 34-godišnjakinja priznaje da njen život ipak nije ni približno glamurozan kao život njene slavne dvojnice.
„Starija sam i siromašnija ali jednako srećna“, rekla je kroz osmijeh.
Viktorija živi u primorskom gradu Kambrilsu sa svoja dva sina i kćerkom, starosti 16, 9 i 8 godina. Zaposlena je kao administrativna asistentkinja i tehničarka za bezbjednost i zdravlje na radu.
Ipak, sve češće se spekuliše da bi upravo ona mogla da krene stopama Georgine i postane uspješna influenserka.
„Uvijek sam držala profile privatnim, ali sam ih 5. decembra 2025. učinila javnim, ne sluteći da će nastati tolika pomama zbog moje sličnosti sa Gio“, objasnila je.
„Ljudi su mi oduvijek govorili da ličim na nju, a ja sam odgovarala da ‘da, pomalo ličim’, ali nisam mislila da je sličnost toliko očigledna.“
Iako je stalno porede sa njegovom partnerkom, Viktoria priznaje da nije veliki fan Kristijana Ronalda.
„Nisam fan Ronalda, ali ne iz nekog posebnog razloga – jednostavno nisam veliki ljubitelj fudbala“, kaže.
„Pratim utakmice samo kada moj sin igra. Ipak, gledala sam intervjue o njegovom životu i karijeri i mislim da je izuzetno disciplinovan, odlučan i odgovoran čovjek. I nevjerovatan igrač, upravo zahvaljujući tim vrijednostima.“
