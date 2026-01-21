Logo
Potresna ispovijest poznate srpske glumice: Majka joj izvršila samoubistvo na veliki svetac

Alo

21.01.2026

20:32

Потресна исповијест познате српске глумице: Мајка јој извршила самоубиство на велики светац
Foto: Printscreen/RTS

Glumica Tijana Vučetić je jednom prilikom otvorila je dušu o teškim trenucima kroz koje je prošla u životu, uključujući i tragičnu smrt svoje majke.

"Izvršila je samoubistvo na Svetu Petku, a rođena je na Cvijeti. Dosta simbolike ima kad se nešto desi na velike praznike. Ko osjeća to, on osjeća i njemu je život mnogo lakši. Ko ne nosi to u sebi, mnogo mu je teže da prihvati odlazak dragog bića i bilo koju nesrećnu okolnost. Ko to ne doživi kao iskušenje i shvati da je i Isus stradao u mukama. Mislim da smo svi mi dobili to rođenjem a nismo ni svjesni. Patrijarh Pavle je govorio vlas kose ne opadne ako to nije Božija volja - govorila je Tijana, a potom priznala i da li osjeća krivicu zbog majčine smrti.

"Imam i sad krivicu što moju mamu nisam sačuvala. To je van pameti, jer ja sam tada bila dijete, imala sam svega 25 godina, a ona 50. Čovjek ne može da zna šta će se desiti, a mene intuicija jako vodi u životu", istakla je glumica.

rados bajic

Scena

Sprema se novo ''Selo gori'': Radoš Bajić otkrio prve detalje nove hit serije

Osim toga, bori se sa autoimunim problemom koji joj izaziva konstantne bolove, kako kaže, živi u bolovima 24 sata.

"Izuzetno mi je teško, a spas i terapiju vidim u pjevanju. Kad stanem na scenu, suprug mi kaže "tebi se bolovi ne vide, ti sijaš i tebi scena prija". Jako se brzo umorim", otkrila je Vučetićeva u emisiji "Životne priče".

Оља Левић

Scena

Gdje je danas Zorica koja je slomila srce sinu Draganu: Gledali ste je i na ATV-u

"Ne opravdavam je, bio je medicinski problem žene u menopauzi proživljavaju psihičke probleme. S obzirom da je sveštenik održao opelo, sve vam je jasno. Deset godina je vodila bitku sa tim, to su hormonske promjene i ne treba suditi kada se na takav čin odluči. Toliko sam je vremenom razumjela, žene neke prođu bez ikakvih problema, a neke sa mnogim. Nije rijedak slučaj da se baš u menopauzi dese samoubistva", govorila je glumica.

Potražila spas u Sigurnoj kući

U periodu od 2010. do 2013. je preživjela pravu životnu dramu sa bivšim suprugom Slobodanom Macurom, sa kojim ima kćerku Andreju, a koji ju je fizički zlostavljao.

Tijana je bila učesnica rijaliti šou-programa "Farma", a po izlasku iz istog, podnijela je zahtjev za razvod braka i odlučila da progovori o nasilju kroz koje je prolazila. Ona je ubrzo dobila i zvaničnu odluku od suda o starateljstvu nad d‌jetetom.

пуцање

Zanimljivosti

Neobična situacija: Puzao preko pješačkog prelaza zbog snijega

Talentovana glumica tvrdi da je njen partner počeo da bude nasilan prema njoj još dok je bila u drugom stanju, zbog čega se i porodila mjesec dana prije predviđenog termina.

"Nasilje je počelo već dok sam bila u drugom stanju. Udarao me je uglavnom u glavu, da ne bih imala ožiljke na vidljivim mjestima, i da niko ne bi saznao kroz šta prolazim. U početku nikome nisam govorila o tome, željela sam da sama riješim taj problem. Kasnije sam se povjerila samo najbližim prijateljima, koji su sve vrijeme bili uz mene i bez kojih ne znam kako bih iznijela trudnoću. Oni su me savjetovali da ga napustim, ali mi se činilo da mogu da prevaziđem problem. Nisam govorila čak ni svom ocu i bratu šta mi se dešava. Nažalost, izgubila sam majku u dvadeset petoj godini, a možda bi sve bilo drugačije da je ona bila uz mene u najtežim trenucima. Skupila sam snagu kako bih mogla da iznesem trudnoću. Ipak, od posljedica batina porodila sam se u osmom mjesecu", pričala je glumica.

glumica

"Selo gori, a baba se češlja"

Tijana Vučetić

