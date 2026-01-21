Poznati pjevač i njegova supruga izgorjeli u požaru

Kalifornijski kantautor Taker Zimerman preminuo je u 84. godini nakon što je u njegovom domu u Belgiji izbio požar.

U tragičnoj nesreći život je izgubila i njegova supruga Meri Kler Lambert, sa kojom je bio u braku više od 50 godina.

Lokalni mediji navode da su oboje preminuli od gušenja dimom, a tragedija se dogodila 17. januara.

Vijest o Zimermanovoj smrti potvrdila je i njegova izdavačka kuća 4AD.

"Sa ogromnom tugom objavljujemo da je preminuo Taker Zimerman. Iza sebe je ostavio izuzetnu kolekciju albuma, kompozicija, poezije i kratkih priča nastalih tokom karijere duže od 60 godina", stoji u saopštenju izdavačke kuće.

Omiljeni muzičar Dejvida Bouvija

Zimermanov debitantski album, "Ten Songs by Tucker Zimmerman" iz 1969. godine, producirao je legendarni Toni Viskonti, koji je kasnije sarađivao sa Dejvidom Bouvijem na albumima Heroes i Young Americans.

Odajući počast prijatelju na Fejsbuk, Viskonti je napisao:

"Bio je jedan od mojih najstarijih prijatelja. Dejvid Bouvi ga je obožavao."

Više od 800 pjesama i kasni procvat karijere

Tokom života, Zimerman je stvorio više od 800 pjesama. U kasnijim godinama doživio je novi talas pažnje publike, a bend Big Thief bio je producent i prateći sastav na njegovom albumu Dance of Love, objavljenom 2024. godine.

Njegov posljednji album, Music by River Words by Ear, izašao je u julu 2025.