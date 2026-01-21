Poznati pjevač i njegova supruga izgorjeli u požaru

Izvor:
Kalifornijski kantautor Taker Zimerman preminuo je u 84. godini nakon što je u njegovom domu u Belgiji izbio požar.
U tragičnoj nesreći život je izgubila i njegova supruga Meri Kler Lambert, sa kojom je bio u braku više od 50 godina.
Lokalni mediji navode da su oboje preminuli od gušenja dimom, a tragedija se dogodila 17. januara.
Vijest o Zimermanovoj smrti potvrdila je i njegova izdavačka kuća 4AD.
"Sa ogromnom tugom objavljujemo da je preminuo Taker Zimerman. Iza sebe je ostavio izuzetnu kolekciju albuma, kompozicija, poezije i kratkih priča nastalih tokom karijere duže od 60 godina", stoji u saopštenju izdavačke kuće.
Zimermanov debitantski album, "Ten Songs by Tucker Zimmerman" iz 1969. godine, producirao je legendarni Toni Viskonti, koji je kasnije sarađivao sa Dejvidom Bouvijem na albumima Heroes i Young Americans.
Odajući počast prijatelju na Fejsbuk, Viskonti je napisao:
"Bio je jedan od mojih najstarijih prijatelja. Dejvid Bouvi ga je obožavao."
Tokom života, Zimerman je stvorio više od 800 pjesama. U kasnijim godinama doživio je novi talas pažnje publike, a bend Big Thief bio je producent i prateći sastav na njegovom albumu Dance of Love, objavljenom 2024. godine.
Njegov posljednji album, Music by River Words by Ear, izašao je u julu 2025.
