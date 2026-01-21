Karleuša otkrila: Duško ne plaća - da je živ i zdrav i što dalje od mene

Pjevačica Jelena Karleuša otkrila je za Informer kako njen bivši suprug, Duško Tošić, ne plaća alimentaciju za svoje ćerke Atinu i Niku Tošić.

Jelena Karleuša ponovo je podigla veliku prašinu u javnosti, iznoseći ozbiljne tvrdnje na račun bivšeg supruga Duška Tošića.

U ekskluzivnom intervjuu za Informer, pjevačica koja je nedavno ispričala da se ne bi snašla u Exatlonu, otvoreno je govorila o njihovom odnosu nakon razvoda, alimentaciji za kćerke Atinu i Niku, ali i o brojnim temama iz privatnog i profesionalnog života, ne skrivajući stavove ni o kolegama sa estrade.

U kakvim ste odnosima sa bivšim suprugom?

"Nismo ni u kakvim odnosima, ne komuniciramo! Djeca sa njim imaju odličan odnos, sve je normalno, baš kako i treba, ali nas dvoje nemamo kontakt."

"Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada."

Kako je moguće da jedan tako uspješan sportista izbjegava svoje obaveze?

"Pokušavam da riješim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspijevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove djece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dvije alimentacije drugom roditelju koji nad djecom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti ovog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti riješen!"

Kako biste reagovali kada biste saznali da se Duško ponovo ženi?

"Dušku želim sve najbolje zato što je on otac Atine i Nike. Kćerke ga puno vole i nikad neću reći nijednu ružnu riječ o njemu. Želim mu da je živ i zdrav i što dalje od mene."

Vaše ćerke imaju odlične vokalne sposobnosti. Da li biste ih podržali da se bave pjevanjem?

"Obje su veoma talentovane! Atina čak svira klavir, ide u muzičku školu i odlično slika, a Nikica je poznata po tome da posjeduje magičnu harizmu kada je riječ o komunikaciji sa ljudima. Za sada ne pokazuju želju da se bave pjevanjem, ali šta god budu poželjele, sigurno je da će im mama biti najveća podrška i vjetar u leđa, kao što je to moja majka meni bila."

Imate li favorita u "Pinkovim Zvezdama"?

"Imamo jako dobre pevače i biće velika borba jer svi imamo dobre kandidate, ali mislim da će moji pobjediti. Ne mogu da izdvojim jednu osobu za pobjednika."

Jeste li nekada ustupili kandidatkinjama neku svoju haljinu ili cipele?

"Mnogo puta sam svoje stvari davala koleginicama i kandidatkinjama, pogotovo u prethodnom takmičenju. Sve one koje su ušle u finale bile su u mojim odjevnim kombinacijama."

Kada se ugase kamere, sa kim se družite od članova žirija i kako to izgleda?

"Kada imamo pauzu za ručak, mi se svi dobro družimo. Ispred kamera je neka druga priča, pravimo šou i nekad znamo i da se posvađamo."

Jeste li sreli negde Milicu Pavlović i da li je možda kontaktirala sa vama?

"Nisam je sretala, a nismo ni u kakvim odnosima. Naše prijateljstvo je okončala na ružan način i to je sve što imam da kažem."

Kako izgleda kada sretnete osobe sa estrade sa kojima niste u dobrim odnosima?

"Kolege koje me iza leđa pljuju obično se, kada me vide uživo, prestrave i gledaju da se sklone, sakriju, ili mi priđu i pokažu pravo licemjerno lice. Kažu mi da lijepo izgledam, oduševljavaju se i zaborave šta su pre toga radili."