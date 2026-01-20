Logo
Large banner

Gdje je danas Zorica koja je slomila srce sinu Draganu: Gledali ste je i na ATV-u

Izvor:

ATV

20.01.2026

16:58

Komentari:

0
Гдје је данас Зорица која је сломила срце сину Драгану: Гледали сте је и на АТВ-у
Foto: Printscreen/RTS

Serija Selo gori, a baba se češlja donijela je veliku popularnost glumcima amaterima, kao i onima koje je javnost pomalo zaboravila.

Jedna od onih kojoj je serija Radoša Bajića donijela popularnost je i Olja Lević, glumica koja je u seriji tumačila lik Zorice. Njenu ulogu prati ljubavna veza između nje i sina Dragana (Nenad Okanović) čija se planirana svadba neslavno završava.

Olja je rođena u Kruševcu 1990. godine i srpska je pozorišna i televizijska glumica.

Uz učešće u glumačkoj sekciji svoje srednje škole, Lević je bila i amaterski član kruševačkog Kulturnog centra. Na preporuku te ustanove otišla je na probno snimanje za ulogu Zorice u seriji Selo gori. U ovoj seriji je kao sedmanestogodišnjakinja ostvarila svoju prvu ulogu.

Оља Левић
Olja Lević

Kako prvobitno nije uspela da upiše Fakultet dramskih umetnosti 2009, postala je studentkinja Akademije umetnosti beogradskog Alfa univerziteta u klasi profesora Nebojše Dugalića.

U sklopu saradnje sa Radošem Bajićem, pojavila se u igranom filmu Nova Godina u Petlovcu, (2011), a krajem 2017. godine započela je snimanje sa ekipom serije Šifra Despot.

Godine 2020, dobila je jednu od glavnih uloga u podeli televizijske serije Igra sudbine, koju ste nekada mogli da gledate i na programu ATV-a.

Podijeli:

Tagovi:

Olja Lević

glumica

scena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Scena

Olja Lević pokazala zanosnu figuru na Maldivima

4 god

0

Scena

Olja Lević i Isidora Građanin u lajvu progovorile o monstruoznom zlostavljaju u školi Mike Aleksića

5 god

0

Kultura

Glumica Olja Lević otkrila ko sve dobija uloge "preko kreveta"

5 god

0

Vijesti

U Maoči ubijen Ramo Lević "Gadafi"

9 god

0

Više iz rubrike

Прво оглашавање Александра Коса послије привођења

Scena

Prvo oglašavanje Aleksandra Kosa poslije privođenja

2 h

0
Милена Радуловић, глумица

Scena

Ovako je Milena Radulović govorila o Aleksiću nakon odlaganja suđenja: ''To je najveći poraz..''

4 h

0
Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

Scena

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

5 h

0
Пјевачица Бети Ђорђевић

Scena

Preminula pjevačica Beti Đorđević

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

19

Ovo su najjače vojske svijeta: Srbija dominantna u regionu

17

59

Bešlagić se oglasio iz bolnice: "To je odnijelo mnoge naše ljude sa estrade"

17

57

Deficit Federacije BiH u decembru veći od 850 milion KM

17

51

ChatGPT voli da budete grubi prema njemu

17

41

Frederiksen: Od SAD dobijamo neprihvatljive prijetnje prema Grenlandu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner