Gdje je danas Zorica koja je slomila srce sinu Draganu: Gledali ste je i na ATV-u

Serija Selo gori, a baba se češlja donijela je veliku popularnost glumcima amaterima, kao i onima koje je javnost pomalo zaboravila.

Jedna od onih kojoj je serija Radoša Bajića donijela popularnost je i Olja Lević, glumica koja je u seriji tumačila lik Zorice. Njenu ulogu prati ljubavna veza između nje i sina Dragana (Nenad Okanović) čija se planirana svadba neslavno završava.

Olja je rođena u Kruševcu 1990. godine i srpska je pozorišna i televizijska glumica.

Uz učešće u glumačkoj sekciji svoje srednje škole, Lević je bila i amaterski član kruševačkog Kulturnog centra. Na preporuku te ustanove otišla je na probno snimanje za ulogu Zorice u seriji Selo gori. U ovoj seriji je kao sedmanestogodišnjakinja ostvarila svoju prvu ulogu.

Olja Lević

Kako prvobitno nije uspela da upiše Fakultet dramskih umetnosti 2009, postala je studentkinja Akademije umetnosti beogradskog Alfa univerziteta u klasi profesora Nebojše Dugalića.

U sklopu saradnje sa Radošem Bajićem, pojavila se u igranom filmu Nova Godina u Petlovcu, (2011), a krajem 2017. godine započela je snimanje sa ekipom serije Šifra Despot.

Godine 2020, dobila je jednu od glavnih uloga u podeli televizijske serije Igra sudbine, koju ste nekada mogli da gledate i na programu ATV-a.