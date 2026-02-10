Logo
Large banner

Pregovori o ukrajinskom sukobu se nastavljaju, predstoji dug put

Izvor:

SRNA

10.02.2026

07:49

Komentari:

0
Преговори о украјинском сукобу се настављају, предстоји дуг пут

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da nema razloga za oduševljenje zbog pritiska američkog predsjednika Donalda Trampa na Evropu i Ukrajinu te da se pregovori nastavljaju i da predstoji dug put.

"Rekli smo više puta da ne bi trebalo da budemo pretjerano entuzijasti u vezi sa onim što se dešava, u smislu da je američki predsjednik Donald Tramp `postavio na mjesto` Evropljane, ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i zahtijeva da se povinuju", rekao je Lavrov.

Lavrov je napomenuo da mir još nije postignut.

"Sve je to dobro ako želimo da postignemo mir u Ukrajini, ali još nismo tamo. Pregovori se nastavljaju, drugi krug je održan u Abu Dabiju i još je dug put pred nama", naveo je Lavrov za NTV.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Sumnjam da će Amerika podržati raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini

On je naveo i da vodeća pozicija Rusije na globalnom tržištu nuklearne energije predstavlja izazov za Sjedinjene Američke Države, koje žele da to promijene.

"U zemljama gdje već imamo projekte i iskustvo, uključujući naše susjede i niz evropskih zemalja, Amerikanci rade na prekvalifikovanju svojih energetskih sistema prema njihovim standardima. Oni to ni ne kriju. A da ne pominjemo sankcije i tarife koje vrtoglavo rastu", dodao je Lavrov.

Napomenuo je da je ruski pristup definisao predsjednik Vladimir Putin, i to, kako je rekao, na osnovu ruskih državnih interesa.

"Ne prihvatamo metode trgovinskih, ekonomskih ili valutnih ratova, jer se zloupotreba dolara nastavlja u neviđenim razmjerama", zaključio je Lavrov.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Снијег у Јапану

Svijet

Snijeg napravio haos i doveo do jezive tragedije: Umrlo najmanje 46 ljudi

4 h

0
Трампов пријатељ стиже у Бањалуку, састаје се са Минићем

Svijet

Trampov prijatelj stiže u Banjaluku, sastaje se sa Minićem

4 h

0
Мистерија која тресе Бугарску: Шест мртвих, нема свједока, јавност у невјерици

Svijet

Misterija koja trese Bugarsku: Šest mrtvih, nema svjedoka, javnost u nevjerici

4 h

0
Пуцњава у школи, има рањених

Svijet

Pucnjava u školi, ima ranjenih

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

47

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

11

45

Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

11

31

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

11

19

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

11

08

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner