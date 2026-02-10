Pregovori o ukrajinskom sukobu se nastavljaju, predstoji dug put

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da nema razloga za oduševljenje zbog pritiska američkog predsjednika Donalda Trampa na Evropu i Ukrajinu te da se pregovori nastavljaju i da predstoji dug put.

"Rekli smo više puta da ne bi trebalo da budemo pretjerano entuzijasti u vezi sa onim što se dešava, u smislu da je američki predsjednik Donald Tramp `postavio na mjesto` Evropljane, ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i zahtijeva da se povinuju", rekao je Lavrov.

Lavrov je napomenuo da mir još nije postignut.

"Sve je to dobro ako želimo da postignemo mir u Ukrajini, ali još nismo tamo. Pregovori se nastavljaju, drugi krug je održan u Abu Dabiju i još je dug put pred nama", naveo je Lavrov za NTV.

Svijet Lavrov: Sumnjam da će Amerika podržati raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini

On je naveo i da vodeća pozicija Rusije na globalnom tržištu nuklearne energije predstavlja izazov za Sjedinjene Američke Države, koje žele da to promijene.

"U zemljama gdje već imamo projekte i iskustvo, uključujući naše susjede i niz evropskih zemalja, Amerikanci rade na prekvalifikovanju svojih energetskih sistema prema njihovim standardima. Oni to ni ne kriju. A da ne pominjemo sankcije i tarife koje vrtoglavo rastu", dodao je Lavrov.

Napomenuo je da je ruski pristup definisao predsjednik Vladimir Putin, i to, kako je rekao, na osnovu ruskih državnih interesa.

"Ne prihvatamo metode trgovinskih, ekonomskih ili valutnih ratova, jer se zloupotreba dolara nastavlja u neviđenim razmjerama", zaključio je Lavrov.