Misterija koja trese Bugarsku: Šest mrtvih, nema svjedoka, javnost u nevjerici

Agencije

Agencije

10.02.2026

07:13

Foto: pixabay

Bugarska policija otkrila je tijela petorice muškaraca i jednog dječaka na dvije lokacije na istoku zemlje, u slučaju koji je ozbiljno uzdrmao državu i pokrenuo lavinu spekulacija o motivima ubistava.

Policija smatra da su najmanje tri žrtve počinile samoubistvo. „Detalji su šokantni“, upozorio je državni tužilac, ne iznoseći dosadašnje nalaze. Opozicija optužuje vlast da prikriva počinioce. Svjedoka, jednostavno, nema.

- Ne vjeruj ničemu što čuješ, ni najmanjem detalju. Mi više nemamo snage da se nosimo sa ovim haosom... Pokušavali smo da pomognemo djevojčici - tekst je poruke koju je speleolog Ivajlo Kalušev poslao majci, nedugo pošto su 2. februara u planinama, nedaleko od granice sa Srbijom, pronađena tijela trojice muškaraca.

Tačno šest dana kasnije, u kamperu parkiranom 16 kilometara od mjesta na kojem su otkrivene prve tri žrtve, lokalni pastir pronašao je još tri tijela – Kaluševa, mladog muškarca i petnaestogodišnjeg dječaka.

Iako policija nije objavila uzrok smrti, bugarski mediji su javili da su ubijeni na isti način kao i prve tri žrtve – mecima ispaljenim u glavu.

Ubistva koja su potresla Bugarsku

Dva trostruka ubistva, šezdesetak kilometara od granice sa Srbijom, ozbiljno su potresla Bugarsku, čija javnost ni sedam dana nakon otkrivanja prvih tijela nema jasnu sliku o motivima zločina, ali ni o stvarnim aktivnostima žrtava.

- Dobili smo više šokantnih detalja nego u seriji ‘Tvin piks’ - rekao je državni tužilac Borislav Sarafov, po čijoj je izjavi slučaj i dobio nadimak – „Bugarski Tvin piks“.

Sarafov, međutim, nije pojasnio šta ga je tačno šokiralo, ali je oštro kritikovao članove nevladinih organizacija koji su samoorganizovali patrole oko mjesta gdje su pronađena tijela.

Riječ je o samozvanim „rendžerima“ koji su pokušavali da kontrolišu šumske puteve i prolaze u potrazi za švercerima migranata, aktivnim uz granicu sa Srbijom.

Sumnje, optužbe i kontroverze

Slučaj je dobio dodatnu dimenziju kada se oglasio šef obavještajne službe Denjo Donev, navodeći da već dvije godine postoje informacije o „seksualnom izrabljivanju maloljetnika“ u tom području, ali da policija ništa nije preduzimala.

Prva tri tijela pronađena su 2. februara u prevoju Petrohan, nakon požara u jednoj kolibi. Žrtve su bile ustreljene u glavu, a na spratu su pronađena i tijela dva psa. Koliba je znatno oštećena u požaru.

Iako policija nije objavila imena žrtava, prijatelji i saradnici su ih brzo identifikovali, što je dodatno podgrijalo spekulacije. Riječ je o advokatu Ivajlu Ivanovu, konsultantu Deču Vasiljevu i roniocu Plamenu Statevu, članovima Nacionalne agencije za kontrolu zaštićenih područja.

Policija je ubrzo započela potragu za Ivajlom Kaluševim, opisujući ga gotovo kao kriminalca, što su njegove kolege i prijatelji oštro demantovali.

Samoubistva ili prikrivanje istine?

Forenzički nalazi, prema navodima policije, ukazuju da su meci ispaljeni iz neposredne blizine, što je otvorilo mogućnost da je riječ o samoubistvima. Oružje pronađeno na licu mjesta nosi DNK žrtava, a tragova borbe nije bilo.

Ipak, opozicija, bivši premijer Nikolaj Denkov i gradonačelnik Sofije Vasil Terzijev tvrde da policija „gura lažni narativ“ i da javnost nije dobila kompletnu istinu, prenosi Glas Srpske.

