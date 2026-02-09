Logo
Sijarto: Kritike EU zbog nastojanja da Ukrajinu primi prije Gruzije

SRNA

09.02.2026

21:58

Сијарто: Критике ЕУ због настојања да Украјину прими прије Грузије
Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto kritikovao je EU zbog nastojanja da Ukrajinu primi u blok prije Gruzije, ocijenivši da bi pristupanje Ukrajine predstavljalo rizik za EU.

"Trebalo bi da pregovaramo o bliskoj saradnji sa Gruzijom, a ne sa Ukrajinom, jer Ukrajina ne samo da bi oslabila EU, već bi za nju stvorila i opasnosti - opasnost od rata, uticaj mafije i preplavljivanje tržišta nekvalitetnim žitom", rekao je Sijarto na konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Gruzije Makom Bočorišvili.

On je naveo da Brisel, nastojeći da što prije uvede Ukrajinu u EU, dok istovremeno drži Gruziju po strani, "čini ogromnu grešku".

"Mađarska podržava demokratski izabranu vlast u Gruziji i protivi se sankcijama EU protiv gruzijskog rukovodstva", dodao je Sijarto.

Ranije je Sijarto najavio da Mađarska neće ukinuti bezvizni režim za nosioce gruzijskih diplomatskih pasoša, uprkos odluci EU da ih suspenduje.

Peter Sijarto

Mađarska

Evropska unija

Komentari (0)
