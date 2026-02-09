Logo
Large banner

Krava pozatvarala škole

09.02.2026

21:43

Komentari:

0
Крава позатварала школе
Foto: Pexel/Leah Newhouse

Krava u Nebraski došla je do teniskog terena srednje škole, što je podstaklo policiju da uvede karantin u toj obrazovnoj ustanovi.

Policijska uprava MeKuka izjavila je da je krava uočena u srijedu na teniskim terenima srednje škole MeKuk, što je bio razlog za karantin srednje i osnovne škole u navedenom mjestu.

"To drži učenike i osoblje u zgradi, a kravu vani", rekla je uprava u objavi na Fejsbuku.

Dodali su:

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Auto-moto

Šta se desi kada sipate pogrešno gorivo u automobil?

"Policajci su uspjeli potjerati kravu uz Vestbridž do sajmišta. Vlasnik je uspio preuzeti kontrolu nad kravom uz pomoć članova MCC Rodeo tima i osoblja sajmišta. Krava je zatim završila svoj put do štale za prodaju", navodi se u objavi.

Naredbe o karantinu ukinute su na kraju incidenta. Policija je izjavila da nije bilo povrijeđenih, navodi "Upi".

Podijeli:

Tagovi:

krava

škole

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Auto-moto

Šta se desi kada sipate pogrešno gorivo u automobil?

1 h

0
Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима

BiH

Košarac: BiH je od NATO-a daleko kao Konakovićeva pobjeda na izborima

1 h

0
Празници увелико прошли, погледајте да ли је пала цијена прасића

Društvo

Praznici uveliko prošli, pogledajte da li je pala cijena prasića

1 h

0
Сутра је заштитник оних који желе да исправе своје грешке: Овај обичај треба испоштовати

Društvo

Sutra je zaštitnik onih koji žele da isprave svoje greške: Ovaj običaj treba ispoštovati

1 h

0

Više iz rubrike

Кад акциони филм постане стварност: Оклопно возило блокирано запаљеним камионом

Svijet

Kad akcioni film postane stvarnost: Oklopno vozilo blokirano zapaljenim kamionom

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Prisilna mobilizacija uz odobrenje EU

3 h

0
Појавио се сумњив комби: Полиција хитно затворила дијелове ових градова

Svijet

Pojavio se sumnjiv kombi: Policija hitno zatvorila dijelove ovih gradova

4 h

0
Лавров: Сумњам да ће Америка подржати распоређивање европских снага у Украјини

Svijet

Lavrov: Sumnjam da će Amerika podržati raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

56

Cvijanović: "Trojka" očajnički pokušava da se konsoliduje u javnosti

22

48

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

22

45

Centralne vijesti, 09.02.2026.

22

44

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

22

38

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner