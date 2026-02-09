Krava pozatvarala škole

Krava u Nebraski došla je do teniskog terena srednje škole, što je podstaklo policiju da uvede karantin u toj obrazovnoj ustanovi.

Policijska uprava MeKuka izjavila je da je krava uočena u srijedu na teniskim terenima srednje škole MeKuk, što je bio razlog za karantin srednje i osnovne škole u navedenom mjestu.

"To drži učenike i osoblje u zgradi, a kravu vani", rekla je uprava u objavi na Fejsbuku.

Dodali su:

"Policajci su uspjeli potjerati kravu uz Vestbridž do sajmišta. Vlasnik je uspio preuzeti kontrolu nad kravom uz pomoć članova MCC Rodeo tima i osoblja sajmišta. Krava je zatim završila svoj put do štale za prodaju", navodi se u objavi.

Naredbe o karantinu ukinute su na kraju incidenta. Policija je izjavila da nije bilo povrijeđenih, navodi "Upi".