Košarac: BiH je od NATO-a daleko kao Konakovićeva pobjeda na izborima

O članstvu BiH u NATO danas, realno, govore još samo Elmedin Konaković i ostali politički predstavnici takozvane "trojke" i to više kao utješnu priču za sopstvenu publiku nego kao ozbiljnu i ostvarivu politiku, rekao je za Srnu zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je naglasio da je sve ostalo ili tišina ili svjesno ignorisanje činjenica.

Društvo Praznici uveliko prošli, pogledajte da li je pala cijena prasića

On je pojasnio da "Program reformi", koji je danas usvojio Savjet ministara nije nikakav iskorak, niti "istorijski trenutak", kako to pokušavaju predstaviti sarajevski politički marketinški stručnjaci.

"Riječ je o još jednom u nizu gotovo identičnih dokumenata, nakon onih iz 2023. i 2024. godine. Njegov sadržaj je svima poznat: saradnja sa NATO-om, ali bez bilo kakvog prejudiciranja članstva. To je jasno napisano, jasno usvojeno i jasno ponovljeno, i danas i ranije", istakao je Košarac.

Zanimljivo je, kaže on, da o članstvu BiH u NATO više ne govore ni sami zvaničnici Alijanse.

"Oni vrlo precizno biraju riječi, poštuju unutrašnje odnose u BiH i vrlo dobro znaju da konsenzus o tom pitanju ne postoji. Ali zato o NATO članstvu uporno govore 'trojkaši', jer im je to zgodna politička tema kojom pokušavaju prikriti sopstveni nedostatak rezultata.

Društvo Sutra je zaštitnik onih koji žele da isprave svoje greške: Ovaj običaj treba ispoštovati

Pozicija Republike Srpske i nas kao njenih predstavnika je jasna, dosljedna i nepromijenjena: saradnja sa NATO-om nije sporna, ona postoji i postojaće, ali bez prejudiciranja članstva. Sve drugo su fraze sarajevske sećije, prazne parole i pokušaji da se politička želja predstavi kao realnost", poručio je Košarac

On je dodao da je realnost tvrdoglava stvar koja pokazuje da je BiH danas od NATO članstva daleko onoliko koliko je Konaković blizu izborne pobjede.

"Jasno je to i Konakoviću, političkom Mister Binu, koji uzaludno u vlastite zablude ubjeđuje svoje sve manje biračko tijelo", istakao je Košarac.