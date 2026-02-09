Logo
Large banner

Košarac: BiH je od NATO-a daleko kao Konakovićeva pobjeda na izborima

Izvor:

SRNA

09.02.2026

21:22

Komentari:

0
Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима
Foto: Srna

O članstvu BiH u NATO danas, realno, govore još samo Elmedin Konaković i ostali politički predstavnici takozvane "trojke" i to više kao utješnu priču za sopstvenu publiku nego kao ozbiljnu i ostvarivu politiku, rekao je za Srnu zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je naglasio da je sve ostalo ili tišina ili svjesno ignorisanje činjenica.

свиња свиње

Društvo

Praznici uveliko prošli, pogledajte da li je pala cijena prasića

On je pojasnio da "Program reformi", koji je danas usvojio Savjet ministara nije nikakav iskorak, niti "istorijski trenutak", kako to pokušavaju predstaviti sarajevski politički marketinški stručnjaci.

"Riječ je o još jednom u nizu gotovo identičnih dokumenata, nakon onih iz 2023. i 2024. godine. Njegov sadržaj je svima poznat: saradnja sa NATO-om, ali bez bilo kakvog prejudiciranja članstva. To je jasno napisano, jasno usvojeno i jasno ponovljeno, i danas i ranije", istakao je Košarac.

Zanimljivo je, kaže on, da o članstvu BiH u NATO više ne govore ni sami zvaničnici Alijanse.

"Oni vrlo precizno biraju riječi, poštuju unutrašnje odnose u BiH i vrlo dobro znaju da konsenzus o tom pitanju ne postoji. Ali zato o NATO članstvu uporno govore 'trojkaši', jer im je to zgodna politička tema kojom pokušavaju prikriti sopstveni nedostatak rezultata.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Sutra je zaštitnik onih koji žele da isprave svoje greške: Ovaj običaj treba ispoštovati

Pozicija Republike Srpske i nas kao njenih predstavnika je jasna, dosljedna i nepromijenjena: saradnja sa NATO-om nije sporna, ona postoji i postojaće, ali bez prejudiciranja članstva. Sve drugo su fraze sarajevske sećije, prazne parole i pokušaji da se politička želja predstavi kao realnost", poručio je Košarac

On je dodao da je realnost tvrdoglava stvar koja pokazuje da je BiH danas od NATO članstva daleko onoliko koliko je Konaković blizu izborne pobjede.

"Jasno je to i Konakoviću, političkom Mister Binu, koji uzaludno u vlastite zablude ubjeđuje svoje sve manje biračko tijelo", istakao je Košarac.

Podijeli:

Tag:

Staša Košarac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крвави напад у зору: Старац ножем насрнуо на жену

Region

Krvavi napad u zoru: Starac nožem nasrnuo na ženu

1 h

0
Ова грешка може уништити телевизор, а многи је праве

Savjeti

Ova greška može uništiti televizor, a mnogi je prave

1 h

0
Виц дана: Стигло писмо авионом

Vicevi

Vic dana: Stiglo pismo avionom

2 h

0
Предвидио корону, Брегзит и смрт краљице: Сада има нову мрачну прогнозу

Zanimljivosti

Predvidio koronu, Bregzit i smrt kraljice: Sada ima novu mračnu prognozu

2 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић навела примјер само троје: Бошњачки политичари у растројству

BiH

Cvijanović navela primjer samo troje: Bošnjački političari u rastrojstvu

3 h

1
Доказано позитивно дејство канабиса код тешких обољења

BiH

Dokazano pozitivno dejstvo kanabisa kod teških oboljenja

3 h

0
паре, новац, марке

BiH

Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu radniku

3 h

0
Колико странци морају имати пара за сваки дан проведен у БиХ

BiH

Koliko stranci moraju imati para za svaki dan proveden u BiH

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

48

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

22

45

Centralne vijesti, 09.02.2026.

22

44

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

22

38

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

22

37

Drakulić tone u rupama i otpadnim vodama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner