Predvidio koronu, Bregzit i smrt kraljice: Sada ima novu mračnu prognozu

Vidovnjak Kreg Hamilton Parker koji je "predvidio" pandemiju kovida-19, Bregzit, čak i smrt kraljice Elizabete Druge, tvrdi da nas u 2026. čeka kraj rata u Ukrajini, veliki nemiri u SAD i Evropi, kao i nesreća u Kini koja će promijeniti sudbinu cijele države.

Više od 30 godina Kreg Hamilton Parker, poznat i kao "novi Nostradamus", javno radi kao medijum i futurista, sa sposobnošću da predviđa budućnost.

Prije nekoliko godina, Kreg je predvidio da će Ukrajina povratiti većinu svoje teritorije, dok će Rusija zadržati uski koridor do Krima.

I dalje vidi da se taj scenario ostvaruje nakon iznenadnog dogovora Donalda Trampa i Vladimira Putina, prenosi "Metro".

To bi okončalo rat između Rusije i Ukrajine, ali, kako kaže, "tenzije će se jednostavno premjestiti drugdje, posebno ka Dalekom istoku".

Velika katastrofa u Kini

U Kini, Kreg predviđa period "vidljivog unutrašnjeg raslojavanja", obilježenog neisplaćenim radnicima, zamrznutim obveznicama i velikom infrastrukturnom katastrofom.

Smatra da bi ta katastrofa mogla biti željeznička nesreća ili nešto povezano sa branom Tri klisure.

Takođe predviđa da će visoki zvaničnik nestati ili misteriozno umrijeti, kao i da će se zdravstveno stanje predsjednika Si Đinpinga vidljivo pogoršati, što bi, prema njegovim riječima, posijalo "sjeme budućeg raspada Kine".

Transformativna faza na Bliskom istoku, u Iranu i Siriji

"Režim u Iranu počinje da se urušava pod ekonomskim pritiskom i masovnim nacionalnim jedinstvom", rekao je za "Metro".

Nova zastava, kulturni preporod i simbolični povratak Reze Pahlavija označavaju zaokret zemlje ka njenom drevnom persijskom identitetu.

"Sirija započinje ‘Projekat Feniks’, obnavljajući svoju obalu u prosperitetnu turističku regiju", dodao je.

Masovni nemiri u SAD i Evropi

Širom Evrope i Sjeverne Amerike, Kreg predviđa masovne nemire i izbijanje antimigrantskih i antimuslimanskih nereda.

"U Sjedinjenim Državama Ljevičarski aktivisti i islamističke frakcije sukobljavaju se sa konzervativnim grupama, stvarajući kulturni građanski rat", rekao je.

On vidi pobune poljoprivrednika i studenata, posebno u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Holandiji.

Njegovo glavno predviđanje za Veliku Britaniju jeste finansijski slom koji će izazvati politički raspad.

"Proljećno-ljetni tržišni šok pogodiće Britaniju jače nego ostatak Zapada, urušavajući povjerenje u vladu", rekao je Kreg.

On smatra da će to dovesti do masovnih protesta, javnog bijesa zbog imigracije i troškova života, što će na kraju izazvati ustavnu krizu kada vlada odbije da raspiše izbore.

Kolaps Starmerove vlade

U drugim političkim vijestima, Kreg predviđa da će se Starmerova vlada raspasti zbog unutrašnjih sukoba.

Nakon tog kolapsa Starmerove vlade, Kreg predviđa da će, kada javnost konačno iznudi izbore, "političko iznenađenje tesno dovesti Reform UK u vođstvo".

On smatra da će Reform UK moći da formira vladu samo oslanjajući se na Konzervativce.

On vidi izbijanje antivladinih i antiimigracionih nereda u više britanskih gradova.

"Obnovljeni hrišćanski preporod javlja se kao reakcija na islamistički uticaj, a glasni evropski govornik koji poziva na ‘zabranu islama’ postaje centralna figura kontroverzi", rekao je Kreg.

Sudbina vještačke inteligencije i kriptovaluta

Nakon dramatične korekcije akcija iz oblasti vještačke inteligencije i tehnologije, predviđa kratkotrajan ali oštar globalni pad.

"Vodeća kriptovaluta srušiće se i do 70%, uzdrmavši povjerenje u industriju širom svijeta", predviđa Kreg.