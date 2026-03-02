Mit ili istina: Evo da li je konzumiranje tople vode zaista dobro za zdravlje

Izvor:
U vremenu kada tragamo za skupim suplementima i komplikovanim rutinama, možda je upravo topla voda najjednostavniji saveznik dobrog zdravlja – tiha, ali efikasna podrška svakodnevnom blagostanju.
Dok mnogi dan započinju kafom ili hladnim napicima, čaša tople vode, naročito ujutru, može pokrenuti organizam na prirodan i nježan način. Ona podstiče varenje, hidrira tijelo nakon sna i pomaže u izbacivanju toksina, dok istovremeno doprinosi osjećaju opuštenosti i balansa.
Pijenje tople, a ne hladne vode preporučuje se iz više zdravstvenih razloga, posebno zbog poboljšanog varenja, kako u tradicionalnoj kineskoj medicini, kaže dr Zakari Malvihil, specijalista za integrativnu medicinu u Njujorku kaže da se varenje posmatra kao „vatra u vama“ i sve, čak i voda, mora biti svareno.
- Hladna voda se smatra teškom za varenje, posebno ako je bila u frižideru ili sadrži kockice leda.
Zapadna konvencionalna medicina smatra vodu vitalnom za varenje, pomažući u razgradnji hrane radi obezbjeđivanja energije i hranljivih materija. Istraživanja su otkrila da pijenje tople ili vruće vode može opustiti mišiće u gastrointestinalnom traktu i održati varenje.
- Optimalno vreme za pijenje tople vode je prvo ujutru na prazan stomak nakon što operete zube - kaže Malvihil.
Ovaj pristup pomaže vašim bubrezima i crijevima da ispiraju metaboličke toksine koji se zadržavaju u vašem tijelu, kaže on.
