Logo
Large banner

Mit ili istina: Evo da li je konzumiranje tople vode zaista dobro za zdravlje

Izvor:

Magazin novosti

02.03.2026

08:43

Komentari:

0
Вода чаша
Foto: Pixabay

U vremenu kada tragamo za skupim suplementima i komplikovanim rutinama, možda je upravo topla voda najjednostavniji saveznik dobrog zdravlja – tiha, ali efikasna podrška svakodnevnom blagostanju.

Dok mnogi dan započinju kafom ili hladnim napicima, čaša tople vode, naročito ujutru, može pokrenuti organizam na prirodan i nježan način. Ona podstiče varenje, hidrira tijelo nakon sna i pomaže u izbacivanju toksina, dok istovremeno doprinosi osjećaju opuštenosti i balansa.

Гориво

Društvo

Šta se dešava u BiH: Kolaps usred noći na nekim pumpama - VIDEO

Zašto tradicionalna kineska medicina preporučuje toplu vodu?

Pijenje tople, a ne hladne vode preporučuje se iz više zdravstvenih razloga, posebno zbog poboljšanog varenja, kako u tradicionalnoj kineskoj medicini, kaže dr Zakari Malvihil, specijalista za integrativnu medicinu u Njujorku kaže da se varenje posmatra kao „vatra u vama“ i sve, čak i voda, mora biti svareno.

- Hladna voda se smatra teškom za varenje, posebno ako je bila u frižideru ili sadrži kockice leda.

Zapadna konvencionalna medicina smatra vodu vitalnom za varenje, pomažući u razgradnji hrane radi obezbjeđivanja energije i hranljivih materija. Istraživanja su otkrila da pijenje tople ili vruće vode može opustiti mišiće u gastrointestinalnom traktu i održati varenje.

ILU-BITKOIN-120925

Ekonomija

Bitkoin uhvatio zalet za novi rekord

- Optimalno vreme za pijenje tople vode je prvo ujutru na prazan stomak nakon što operete zube - kaže Malvihil.

Ovaj pristup pomaže vašim bubrezima i crijevima da ispiraju metaboličke toksine koji se zadržavaju u vašem tijelu, kaže on.

Podijeli:

Tagovi :

Voda

metabolizam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Danas iznosimo dokaze

2 h

0
Како безбједно користити избјељивач за веш?

Savjeti

Kako bezbjedno koristiti izbjeljivač za veš?

2 h

0
Славимо Светог Теодора Тирона: Хришћани треба да ураде само једну ствар

Društvo

Slavimo Svetog Teodora Tirona: Hrišćani treba da urade samo jednu stvar

2 h

0
Инфлунсерка Ања Бла

Scena

Ne mari za haos: Anja Bla se sunča na praznoj plaži dok iza nje kulja dim u Dubaiju

2 h

0

Više iz rubrike

Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

Zdravlje

Ovo su najgore vrste ribe: Štete srcu i dižu holesterol

3 h

0
У Србији се појавио супервирус који разара плућа

Zdravlje

U Srbiji se pojavio supervirus koji razara pluća

13 h

0
Главобоља

Zdravlje

Ove simptome ne smijete ignorisati: Evo kada je glavobolja znak za uzbunu

19 h

0
Шта је птичији грип и колики је ризик за људе?

Zdravlje

Šta je ptičiji grip i koliki je rizik za ljude?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Muškarac pokušao ući u tramvaj, pa ga udarila vrata

10

30

Bombe padale tokom utakmice - ubijeno 20 odbojkašica

10

29

Zarobljeni teniseri u Dubaiju odbili alternative - ostaju gdje su

10

26

Pljačka kladionice u Banjaluci

10

26

Jeziva ispovijest žene koja je doživjela srčani udar: ''Bila sam mrtva 24 minuta, znam šta je sa druge strane''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner