Na Kipru zatvorene škole, krenula evakuacija

Kipar je stavio državne službe u stanje pripravnosti, zatvorio škole i pokrenuo evakuacije gdje je to bilo potrebno, nakon što je dron pogodio britansku bazu RAF Akrotiri na ostrvu.

Vlada: Bezbjednost građana je prioritet

Kiparski predsjednik Nikos Hristodulides poručio je u ponedjeljak, 2. marta, da su bezbjednost zemlje i građana najviši prioritet vlade.

Svijet Dejana Dekić iz Dubaija za ATV: Situacija je bila zaista zastrašujuća

„Nalazimo se u regionu posebne geopolitičke nestabilnosti, sa brojnim izazovima i problemima, koji trenutno prolazi kroz dosad nezabilježenu krizu. Radimo ono što moramo, sa bezbjednošću naše zemlje i naših građana kao glavnom brigom“, rekao je on, prenosi tportal.

Hristodulides je naglasio da Kipar, kao država članica Evropske unije najbliža Bliskom istoku i popularna turistička destinacija, ostaje pri stavu da se neće „uključiti ni u kakvu vojnu operaciju“.

Dodao je da će zemlja nastaviti da ispunjava humanitarnu ulogu koju je imala i u prethodnom periodu, djelujući „kao dio rješenja, a ne problema“.

Svijet Njemačka otkrila da li će se direktno uključiti u vojne akcije protiv Irana

Dron pogodio bazu u Akrotiriju

Govoreći o noćašnjem napadu, predsjednik je naveo da je „bespilotna letjelica tipa šahed pogodila unutar vojnih instalacija britanskih baza u Akrotiriju, prouzrokujući manju materijalnu štetu“.

Prema navodima grčkih medija, druga borbena bespilotna letjelica, takođe lansirana prema britanskoj bazi iz Irana, neutralisana je prije nego što je stigla do cilja.