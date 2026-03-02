Banjalučanima upućena molba: Počelo pranje ulica u gradu

Počelo je pranje ulica na području grada, a nadležne ekipe ove aktivnosti započele su na Bulevaru Živojina Mišića i u ulicama Olimpijskih pobjednika i Majke Jevrosime.

"Završetkom zime i dolaskom ljepšeg vremena, kada više nemamo niske temperature, stekli su se uslovi za početak redovnog pranja ulica u gradu. Tokom zimskih mjeseci na kolovozima su se zadržale veće količine pijeska, rizle i drugih nečistoća, pa je sada pravo vrijeme da započnemo sa njihovim uklanjanjem", kazala je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove Suzana Jović.

Kako je navela, u narednom periodu kreće se sa organizovanim pranjem ulica, kako bi se unaprijedila čistoća grada, povećala bezbjednost u saobraćaju i obezbjedilo urednije i prijatnije okruženje za sve sugrađane.

"Da ne bi došlo do zastoja u saobraćaju, ove aktivnosti se izvode u naseljima tokom dana, a noćno pranje organizujemo u glavnim saobraćajnica. Molimo građane za razumijevanje i saradnju tokom realizacije ovih aktivnosti", rekla je Jović i dodala da osim redovnog pranja ulica, ekipe čiste i održavaju i slivne rešetke.