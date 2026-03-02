Logo
Large banner

Banjalučanima upućena molba: Počelo pranje ulica u gradu

Izvor:

ATV

02.03.2026

11:07

Komentari:

0
Прање улица у Бањалуци
Foto: Grad Banjaluka

Počelo je pranje ulica na području grada, a nadležne ekipe ove aktivnosti započele su na Bulevaru Živojina Mišića i u ulicama Olimpijskih pobjednika i Majke Jevrosime.

"Završetkom zime i dolaskom ljepšeg vremena, kada više nemamo niske temperature, stekli su se uslovi za početak redovnog pranja ulica u gradu. Tokom zimskih mjeseci na kolovozima su se zadržale veće količine pijeska, rizle i drugih nečistoća, pa je sada pravo vrijeme da započnemo sa njihovim uklanjanjem", kazala je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove Suzana Jović.

Парк Младен Стојановић

Banja Luka

Riješen veliki problem u parku Mladen Stojanović

Kako je navela, u narednom periodu kreće se sa organizovanim pranjem ulica, kako bi se unaprijedila čistoća grada, povećala bezbjednost u saobraćaju i obezbjedilo urednije i prijatnije okruženje za sve sugrađane.

"Da ne bi došlo do zastoja u saobraćaju, ove aktivnosti se izvode u naseljima tokom dana, a noćno pranje organizujemo u glavnim saobraćajnica. Molimo građane za razumijevanje i saradnju tokom realizacije ovih aktivnosti", rekla je Jović i dodala da osim redovnog pranja ulica, ekipe čiste i održavaju i slivne rešetke.

Podijeli:

Tagovi :

pranje ulica

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Парк Младен Стојановић

Banja Luka

Riješen veliki problem u parku Mladen Stojanović

2 h

0
Априлили

Banja Luka

Četvrti "Aprilili fest": Banjaluka i ovog proljeća okuplja fantastičnu ekipu

3 h

0
Погођена лука у Абу Дабију

Banja Luka

Ispovijest Banjalučanke iz Abu Dabija nakon napada Irana

17 h

0
Необичан призор код центра Бањалуке - снимљен дабар

Banja Luka

Neobičan prizor kod centra Banjaluke - snimljen dabar

19 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

13

50

Ana dovela Raleta u bolnicu: ''Bio je blijed i otežano disao''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner