Ispovijest Banjalučanke iz Abu Dabija nakon napada Irana

Situacija u Abu Dabiju je za sada dobra, ali nije nimalo prijatna.

To u ispovjesti za "Srpskainfo" otkriva Banjalučanka koja se trenutno nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Kako je navela u Abu Dabiju, ali i cjelokupnoj javnosti vlada opšta panika zbog najnovijih dešavanja u UAE.

"Oni gađaju baze, ali nije prijatno kada drmne raketa", istakla je ona.

U video snimku koji je dostavila može se vidjeti kako je pogođena francuska baza.

"Danas su pogodili francusku bazu. Gledali smo kod komšije kroz prozor", rekla je ova Banjalučanka za "Srpskainfo".

Otkrila je i da je stanovništvo dobilo obavještenje da djeluju preventivno i da izbjegavaju napuštanje svojih domova.

Djeca od sutra prelaze na onlajn nastavu i obustavljaju se sve sportske aktivnosti.