Ovaj sastojak je pravo blago u kući: Čisti sve od poda do plafona

Izvor:
Krstarica
01.03.2026
21:41
Komentari:0
Čišćenje kuće, kamenca, rđa sa metalnih predmeta i mikrotalasne je jako nezgodan posao s obzirom na to da se bakterije, masnoća i razne prljavštine skupljaju kao blesave.
Domaćice koriste razna sredstva za čišćenje, a jabukovo sirće je pravi prirodni pomagač u ovom slučaju, čisti kuću od poda do plafona.
Scena
Milica Todorović se nije oglašavala cijelu trudnoću, a sada se pojavila u suzama
Pomiješajte 1/4 šoljice sode bikarbone i jedne supene kašike tečnog deterdženta.
Dodajte bijelo destilovano sirće i dobićete kremastu smjesu spremnu za čišćenje kuće.
Sirće je odlično rješenje za čišćenje kamenca, a možete biti sigurni da neće oštetiti površinu koju čistite.
Pomiješajte dvije supene kašike soli i jedne kašike bijelog sirćeta i dobijenom pastom čistite kamenac.
Hronika
Vatra progutala automobil na auto-putu
Predmetima poput šrafa možete vratiti sjaj ako ih stavite u posudu s prokuvanim sirćetom.
Dobro ih isperite pod mlazom vode da sirće ne bi oštetilo metal.
Jednom nedjeljno umjesto čiste vode, prokuvajte razređenu tečnost vode i sirćeta.
Na taj način uklonićete kamenac iz unutrašnjosti aparata.
Tako će djelovati i tečnost na sobnoj temperaturi, ali će postupak biti nešto duži, odnosno biće potrebno da sirće djeluje sat ili dva. Tada isperite kuvalo s običnom vodom.
Zagrijte sirće da bude vruće, ne proključalo i onda namočite glavu tuša u tečnost.
Region
Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića
Kamenac možete ukloniti i ako sirće namočite na krpu i njom umotate dršku tuša.
Ostavite je tako prekrivenu krpom od 20 minuta do pola sata da djeluje.
Veoma je praktično za metalne dijelove koje ne možete uroniti u posudu, a ukoliko bude potrebno ponovite postupak još jednom.
Sipajte u šolju razrijeđeno belo sirće i pustite da odstoji nekoliko sati ili preko noći.
Operite s četkom i pustite vodu.
Napravite mješavinu od 1 šoljice sode bikarbone i jedne šoljice toplog bijelog destilovanog sirćeta.
Ostavite da djeluje nekih pet minuta, a zatim pustite toplu vodu u odvod da se ispere.
Scena
Tad sam shvatila da će umrijeti: Potresna ispovijest kćerke Saše Popovića
Napravite razmjeru od pola šoljice sode bikarbone i pola šoljice tople vode i time očistite kantu za smeće i uklonite neprijatne mirise.
Pomiješajte 1/2 šoljice belog destilovanog sirćeta i 1/2 šoljice vode i to ulijte u posudu koju smijete da stavite u mikrotalasnu i upalite da se ugrije.
Para će očistiti sve pore u unutrašnjosti mikrotalasne i ukloniti sve mirise hrane.
Nakon toga, prebrišite s čistom i suvom krpom.
1 šoljicu bijelog destilovanog sirćeta stavite u mašinu i upalite je da odradi cijelo jedno pranje.
Srbija
Prase kiklop šokiralo domaćine: Ovo nikad nismo vidjeli
Postupak ponovite jednom mjesečno.
Na taj način ćete ukloniti sve neprijatne mirise i ukloniće se ružni tragovi deterdženta.
Savjeti
6 h0
Savjeti
8 h0
Savjeti
1 d0
Savjeti
2 d0
Najnovije
Najčitanije
22
21
22
15
22
11
22
04
21
47
Trenutno na programu