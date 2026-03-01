Ovaj sastojak je pravo blago u kući: Čisti sve od poda do plafona

Čišćenje kuće, kamenca, rđa sa metalnih predmeta i mikrotalasne je jako nezgodan posao s obzirom na to da se bakterije, masnoća i razne prljavštine skupljaju kao blesave.

Domaćice koriste razna sredstva za čišćenje, a jabukovo sirće je pravi prirodni pomagač u ovom slučaju, čisti kuću od poda do plafona.

Scena Milica Todorović se nije oglašavala cijelu trudnoću, a sada se pojavila u suzama

Šta sve može da očisti jabukovo sirće

Univerzalna pasta za čišćenje

Pomiješajte 1/4 šoljice sode bikarbone i jedne supene kašike tečnog deterdženta.

Dodajte bijelo destilovano sirće i dobićete kremastu smjesu spremnu za čišćenje kuće.

Uklanja kamenac

Sirće je odlično rješenje za čišćenje kamenca, a možete biti sigurni da neće oštetiti površinu koju čistite.

Pomiješajte dvije supene kašike soli i jedne kašike bijelog sirćeta i dobijenom pastom čistite kamenac.

Hronika Vatra progutala automobil na auto-putu

Čisti rđe s metalnih predmeta

Predmetima poput šrafa možete vratiti sjaj ako ih stavite u posudu s prokuvanim sirćetom.

Dobro ih isperite pod mlazom vode da sirće ne bi oštetilo metal.

Čisti bokale i kuvalo za vodu

Jednom nedjeljno umjesto čiste vode, prokuvajte razređenu tečnost vode i sirćeta.

Na taj način uklonićete kamenac iz unutrašnjosti aparata.

Tako će djelovati i tečnost na sobnoj temperaturi, ali će postupak biti nešto duži, odnosno biće potrebno da sirće djeluje sat ili dva. Tada isperite kuvalo s običnom vodom.

Čisti glavu tuša

Zagrijte sirće da bude vruće, ne proključalo i onda namočite glavu tuša u tečnost.

Region Sutra odluka o pritvoru Aca Đukanovića

Kamenac možete ukloniti i ako sirće namočite na krpu i njom umotate dršku tuša.

Ostavite je tako prekrivenu krpom od 20 minuta do pola sata da djeluje.

Veoma je praktično za metalne dijelove koje ne možete uroniti u posudu, a ukoliko bude potrebno ponovite postupak još jednom.

Riba VC šolju

Sipajte u šolju razrijeđeno belo sirće i pustite da odstoji nekoliko sati ili preko noći.

Operite s četkom i pustite vodu.

Čisti odvode u kući i kantu za smeće

Napravite mješavinu od 1 šoljice sode bikarbone i jedne šoljice toplog bijelog destilovanog sirćeta.

Ostavite da djeluje nekih pet minuta, a zatim pustite toplu vodu u odvod da se ispere.

Scena Tad sam shvatila da će umrijeti: Potresna ispovijest kćerke Saše Popovića

Napravite razmjeru od pola šoljice sode bikarbone i pola šoljice tople vode i time očistite kantu za smeće i uklonite neprijatne mirise.

Čisti mikrotalasnu

Pomiješajte 1/2 šoljice belog destilovanog sirćeta i 1/2 šoljice vode i to ulijte u posudu koju smijete da stavite u mikrotalasnu i upalite da se ugrije.

Para će očistiti sve pore u unutrašnjosti mikrotalasne i ukloniti sve mirise hrane.

Nakon toga, prebrišite s čistom i suvom krpom.

Čisti mašinu za pranje sudova

1 šoljicu bijelog destilovanog sirćeta stavite u mašinu i upalite je da odradi cijelo jedno pranje.

Srbija Prase kiklop šokiralo domaćine: Ovo nikad nismo vidjeli

Postupak ponovite jednom mjesečno.

Na taj način ćete ukloniti sve neprijatne mirise i ukloniće se ružni tragovi deterdženta.