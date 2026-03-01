Preminuo brat poznate pjevačice

Mlađa sestra pokojne Silvane Armenulić, Dina Bajraktarević Nikolić na svom Fejsbuk profilu saopštila je tužnu vijest. Naime, njihov brat Abudin je umro.

Sestra Silvane Armenulić se emotivnom objavom oprostila od njega.

- Sa velikom tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da nas je napustio moj dragi brat Abudin Budo. Zauvijek će ostati u našim srcima, mislima i molitvama. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i uspomene koje si nam ostavio. Počivaj u miru. O terminu sahrane i posljednjeg ispraćaja obavijestićemo naknadno - napisala je Dina.

Dina Bajraktarević Nikolić prisjetila se svojevremeno dana kada je saznala da je ostala bez Silvane i sestre Mirjane.

-Nikada neću zaboraviti tu noć. Moj vrisak se čuo kroz cijelu zgradu. Znala sam, u trenutku, da se desilo nešto strašno- rekla je Dina u jednom intervjuu za "Blic".

Tri sestre bile su nerazdvojne, a Silvana je, kako kaže, pred njima skidala sve maske: "Pred publikom je bila jaka, ali nama je pokazivala tugu. Znala je da zaplače, da kaže kako joj ništa ne znači aplauz ako se poslije koncerta vrati u praznu kuću."