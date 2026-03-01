Logo
Large banner

Pojačana frekvencija na ovim graničnim prelazima

Izvor:

ATV

01.03.2026

20:17

Komentari:

0
Гранични прелаз Градишка
Foto: AM RS

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH u Hrvatsku, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazoma zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Зејна

Scena

Oglasila se Zejna nakon finala PZE

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Podijeli:

Tagovi :

Granični prelaz

AMS RS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Радост срећа дјевојка море

Zanimljivosti

Ovi dani su prema astrologiji najsrećniji u martu: Pametno ih iskoristite

3 h

0
Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

Region

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

3 h

0
Запаљена кућа Енвера Хоџе

Region

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

3 h

0
Израел напао Иран

Svijet

Pogođena zgrada iranske državne televizije

3 h

0

Više iz rubrike

Породиљама стижу накнаде од скоро хиљаду марака

Društvo

Porodiljama stižu naknade od skoro hiljadu maraka

5 h

0
Правила за Пачисту недјељу Васкршњег поста: Који дани се посте на уљу, а који на води?

Društvo

Pravila za Pačistu nedjelju Vaskršnjeg posta: Koji dani se poste na ulju, a koji na vodi?

5 h

0
Овоме се нисмо надали: Средина марта доноси временски преокрет

Društvo

Ovome se nismo nadali: Sredina marta donosi vremenski preokret

6 h

0
Какво нас вријеме очекује сутра

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

21

Da li ste čuli za živi oganj: Vjeruje se da ima ljekovito dejstvo

22

15

Tramp otkrio koliko dugo bi mogli trajati udari na Iran

22

11

SAD pogodile 1.000 iranskih ciljeva: Među njima i sjedište Revolucionarne garde

22

04

Uskoro ćemo pomjeriti kazaljke: Na tome se može zaraditi

21

47

Izrael u atentatu na Hamneija imao neočekivanog partnera

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner