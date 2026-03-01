Pojačana frekvencija na ovim graničnim prelazima

Izvor:
ATV
01.03.2026
20:17
Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH u Hrvatsku, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazoma zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
