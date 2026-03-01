Logo
Large banner

Ovi dani su prema astrologiji najsrećniji u martu: Pametno ih iskoristite

01.03.2026

20:11

Komentari:

0
Радост срећа дјевојка море
Foto: Jill Wellington/Pexels

Prema horoskopu, početak proljeća biće period aktivnih promjena, ažuriranja planova i ponovne procjene prioriteta.

Planetarni aspekti će oblikovati i periode visoke produktivnosti i sreće, kao i dane povećane napetosti, kada je važno ostati smiren i pažljiv.

Ротација полиција

Region

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

Pravilno određivanje prioriteta vaših zadataka u skladu sa astrološkom pozadinom pomoći će vam da maksimalno iskoristite prilike ovog mjeseca. Pročitajte koji su srećni, a koji nesrećni datumi u martu 2026.

Astrološka prognoza za mart 2026.

Mart 2026. je pogodan za postepeno kretanje ka ciljevima i jačanje postojećih projekata. Prva polovina mjeseca biće racionalnija i poslovnija, dok će druga polovina biti emotivno nabijena i usmjerena na lične odnose. Uzimajući u obzir povoljne i nepovoljne datume marta 2026. godine, možete značajno povećati svoje šanse za uspjeh i minimizirati potencijalne rizike održavanjem ravnoteže između proaktivnosti i opreza.

Ukupna energija u martu 2026.

Mart se tradicionalno smatra mjesecom tranzicije - priroda se budi, energija raste, a to značajno utiče na blagostanje i produktivnost. Godine 2026, mart je obilježen sa nekoliko snažnih astroloških događaja: promjena Mjesečevih faza poklapa se sa aktivnim periodima, pojačavajući i pozitivne i negativne trendove. Opšte raspoloženje mjeseca je povoljno za nove početke, ali zahtjeva pažnju posvećenu detaljima sredinom i krajem marta.

Запаљена кућа Енвера Хоџе

Region

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

Povoljni dani u martu 2026. za nove početke i odluke

Najpovoljniji datumi u martu 2026. godine biće 3, 6, 9, 14, 18, 22. i 27. Ove dane će obilježiti povećana podrška harmoničnih aspekata, što će olakšati uspješne pregovore, pokretanje projekata, potpisivanje dokumenata i finansijske transakcije. Energija će biti povoljna za lične inicijative, napredovanje u karijeri i konstruktivan dijalog. Sredina mjeseca će biti posebno produktivna, sa povećanim fokusom i jasnoćom o strateškim pitanjima.

Nepovoljni datumi u martu 2026.

Poseban oprez se savjetuje 5, 11, 16, 21. i 29. marta 2026. Ovi dani će vjerovatno donijeti emocionalne fluktuacije, nesporazume u komunikaciji i povećanu impulsivnost. Nepovoljni aspekti mogu stvoriti kašnjenja u poslu, teškoće u finansijskim pitanjima i rizik od ishitrenih odluka. Preporučuje se izbjegavanje velikih transakcija, ozbiljnih razgovora i rizičnih investicija, uz veću pažnju na analizu i planiranje.

(Sensa)

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Узбуна у Америци, ФБИ на ногама

Svijet

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

3 h

0
Убијен Али Хамнеи, водитељ у сузама саопштио вијест

Svijet

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

3 h

0
Полиција Србија

Hronika

Maskirani razbojnici opljačkali vlasnika auto servisa: Tukli ga i stavljali mu kesu na glavu

3 h

0
Абу Даби експлозија

Svijet

Iranski dronovi pali kod kruzera sa 3.500 turista

3 h

0

Više iz rubrike

Најлуђе анегдоте са сахране: ''Светомире, хватај бидермајер''

Zanimljivosti

Najluđe anegdote sa sahrane: ''Svetomire, hvataj bidermajer''

6 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ruski horoskop za mart 2026: Ova 3 znaka ulaze u period neviđenog blagostanja

8 h

0
Љубав. вјенчање

Zanimljivosti

Ljubavni horoskop za mart 2026. godine: Koga će pratiti sreća?

11 h

0
Хороскопски знакови који не подносе усамљеност

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji ne podnose usamljenost

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

21

Da li ste čuli za živi oganj: Vjeruje se da ima ljekovito dejstvo

22

15

Tramp otkrio koliko dugo bi mogli trajati udari na Iran

22

11

SAD pogodile 1.000 iranskih ciljeva: Među njima i sjedište Revolucionarne garde

22

04

Uskoro ćemo pomjeriti kazaljke: Na tome se može zaraditi

21

47

Izrael u atentatu na Hamneija imao neočekivanog partnera

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner