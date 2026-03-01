Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa Irana, likvidiran je u vazdušnim napadima Izraela i Amerike na Teheran.

Vlasti u Teheranu su najprije nekoliko puta demantovale vijesti o smrti Hamneija, da bi u nedjelju ujutru to ipak potvrdili.

Vijest su najprije objavile novinske agencije u toj zemlji, da bi ona kasnije bila saopštena i na državnoj televiziji.

Tokom objave voditelj je počeo da jeca u studiju i plače, što je postalo viralno širom svijeta.

Pogledajte kako vijest o smrti Hamneija objavljena na državnoj televiziji.