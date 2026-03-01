Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Autor:Stevan Lulić
01.03.2026
19:34
Komentari:0
Ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa Irana, likvidiran je u vazdušnim napadima Izraela i Amerike na Teheran.
Vlasti u Teheranu su najprije nekoliko puta demantovale vijesti o smrti Hamneija, da bi u nedjelju ujutru to ipak potvrdili.
Svijet
Objavljen snimak: Da li je ovo trenutak kada je likvidiran Ali Hamnei?
Vijest su najprije objavile novinske agencije u toj zemlji, da bi ona kasnije bila saopštena i na državnoj televiziji.
Tokom objave voditelj je počeo da jeca u studiju i plače, što je postalo viralno širom svijeta.
Pogledajte kako vijest o smrti Hamneija objavljena na državnoj televiziji.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
