Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Stevan Lulić

01.03.2026

19:34

Убијен Али Хамнеи, водитељ у сузама саопштио вијест
Foto: Screenshot / YouTube

Ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa Irana, likvidiran je u vazdušnim napadima Izraela i Amerike na Teheran.

Vlasti u Teheranu su najprije nekoliko puta demantovale vijesti o smrti Hamneija, da bi u nedjelju ujutru to ipak potvrdili.

Ајатолах Хамени

Svijet

Objavljen snimak: Da li je ovo trenutak kada je likvidiran Ali Hamnei?

Vijest su najprije objavile novinske agencije u toj zemlji, da bi ona kasnije bila saopštena i na državnoj televiziji.

Tokom objave voditelj je počeo da jeca u studiju i plače, što je postalo viralno širom svijeta.

Pogledajte kako vijest o smrti Hamneija objavljena na državnoj televiziji.

