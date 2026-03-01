Logo
Naht za ATV: Napeta situacija u Izraelu

ATV

01.03.2026

19:15

Ели Нахт Израел
Foto: ATV

Eli Naht, ELI NAHT, zamjenik gradonačelnika izraelskog grada Ashoda istakao je za ATV da je napeta situacija u Izraelu.

"Situacija u Izraelu je, naravno, napeta i rakete se ispaljuju prema Izraelu na svakih nekoliko sati. Jasno je da iranski režim gađa civilno stanovništvo. Do sada imamo osam žrtava – osam civila je ubijeno, potpuno nevini ljudi koji su samo sjedili u svojim kućama. Razumijemo njihovu namjeru da ubiju što veći broj ljudi. Oni ne gađaju vojne baze niti ciljeve povezane s ratom, već civile", istakao je Naht.

On ističe da ne gađaju samo Izrael – gađaju i Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Oman, Dubai i čitav region.

"Mogu reći da su ludi i danas možemo jasno reći da je sve ono što je Izrael govorio o smrtonosnom iranskom režimu sto posto tačno", ističe Naht.

Трамп

Svijet

Iran želi pregovore, Tramp pristao

Naht ističe da je izraelsko društvo strpljivo i spremno da, koliko god je potrebno, trpi ove raketne napade.

"Ipak, svi se osjećamo veoma bezbjedno. Imamo našu vojsku i tehnologiju, poput Gvozdene kupole i aviona koji nas štite, i možemo reći da se osjećamo zaštićeno. Ipak, naravno, situacija je vrlo neprijatna.Ne idemo na posao, nema škola ni vrtića, nema aktivnosti na otvorenom, ali smo spremni da ostanemo u svojim domovima i istrajemo. Spremni smo da platimo cijenu kako bi naša vojska, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i evropskim zemljama, završila ono što je započeto, jer je potrebno promijeniti režim. Ne želimo da se jedan ludi diktator zamijeni drugim ludim diktatorom", ističe Naht.

Nath ističe da postoji želja za oslobođenjem iranskog naroda.

"Želimo da iranski narod bude slobodan. Želimo da oslobodimo iranski narod, jer koliko god Izraelci patili, iranski narod je pretrpio još više – oko 100.000 žrtava, ljudi koji su mirno protestovali protiv režima, a koji su ubijeni ili pogubljeni", ističe Naht.

Izrael Iran

Iran

Izrael

