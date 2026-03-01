Tramp: 48 lidera eliminisano ''jednim udarcem''

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je 48 iranskih lidera ubijeno u napadima SAD i Izraela na Iran.

"Situacija se razvija. Brzo se razvija. Tako je već 47 godina", rekao je Tramp "Foks njuzu".

On je dodao da niko ne može da vjeruje u uspjeh koji SAD ostvaruju i da je 48 lidera eliminisano "jednim udarcem".