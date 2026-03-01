Tramp: 48 lidera eliminisano ''jednim udarcem''

Izvor:
SRNA
01.03.2026
17:52
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je 48 iranskih lidera ubijeno u napadima SAD i Izraela na Iran.
"Situacija se razvija. Brzo se razvija. Tako je već 47 godina", rekao je Tramp "Foks njuzu".
Hronika
Poznato ko je ubijeni muškarac: Izrešetan pred ženom i djecom
On je dodao da niko ne može da vjeruje u uspjeh koji SAD ostvaruju i da je 48 lidera eliminisano "jednim udarcem".
Najnovije
Najčitanije
20
11
19
58
19
50
19
44
19
43
Trenutno na programu