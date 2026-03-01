Logo
Prasići trenutno nisu skupi, ali jedna stvar mijenja stvar

Izvor:

ATV

01.03.2026

18:42

Прасићи тренутно нису скупи, али једна ствар мијења ствар

S obzirom na to da je u toku post, koji predstoji najradosnijem hrišćankom prazniku, potražnje za pečenjem gotovo da i nema, zbog čega je niska i cijena prasića.

To je uticalo na pad cijene žive vage, pa kilogram u Srpskoj trenutno košta između 5,5 i 6,5 KM.

Kako kažu uzgajivači, kilogram žive vage uvoznih prasića iznosi oko 10 KM.

илу-трактор-24112025

Hronika

Traktorom udario policajce pa bježao skroz do granice

"Trenutno, cijena prasića je izuzetno nerentabilna. Negdje sredinom marta očekuje se porast cijene žive vage", kaže za "Srpskainfo" predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske Mišo Maljčić.

Objašnjava da će u narednih 10-15 dana ljudi krenuti da kupuju prasiće za tov.

"Zbog toga bi cijena mogla da ode na oko 7 KM. Što se tiče cijene pred Vaskrs, odnosno Đurđevdan, još se ne zna kako će to izgledati. Međutim, s obzirom na visoku cijenu uvoznih prasića, za očekivati je da poraste i cijena domaćih", naglašava Maljčić.

Veliko poskupljenje

Uzgajivači smatraju da bi, bar tada, cijena uvoznih i domaćih prasića trebalo da bude tu negdje. To, praktično, znači da bi kilogram žive vage oko Vaskrsa i Đurđevdana mogao da bude skuplji za oko 3,5 KM, nego sad.

Podsjetimo, kilogram žive vage lani je, pred Đurđevdan, išao i do 12 KM.

Сарајево саобраћајна несрећа

Hronika

Sletio s puta i udario u zaštitnu ogradu: Saobraćaj usporen

Pred božićne praznike ove godine cijena prasića se kretala oko 8 KM, a u istom periodu prošle godine išla je i do 12 KM.

"Višim cijenama u ovo doba godine, mi, praktično, pokrivamo loše poslovanje tokom jeseni. Međutim, sad je tražnja domaćih prasića, praktično, na nivou tražnje kad nema nikakvih slavlja, samim tim ni interesa za ovom robom. Uvoz nas je dokusurio", poručili su negdje početkom januara iz pomenutog udruženja.

Na bijeljinskoj stočnoj pijaci kilogram žive vage košta između 5 i 6 KM.

беба

Društvo

Porodiljama stižu naknade od skoro hiljadu maraka

