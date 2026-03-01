Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

U Tirani su u subotu, nešto poslije 18 sati, počeli protesti protiv vlade Edija Rame koji su prerasli u nasilje.

Demonstranti su se sukobili sa policijom, bacali Molotovljeve koktele i druge zapaljive predmete.

Jedan od napada bio je usmjeren i na vilu nekadašnjeg komunističkog lidera Envera Hodže, koja je u jednom dijelu zapaljena, navode albanski mediji.

Policija je odgovorila suzavcem, vodenim topovima u pokušaju da rastjera masu iz centralnih ulica Tirane, prenosi albanski "Top kanal".