Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

U Tirani su u subotu, nešto poslije 18 sati, počeli protesti protiv vlade Edija Rame koji su prerasli u nasilje.
Demonstranti su se sukobili sa policijom, bacali Molotovljeve koktele i druge zapaljive predmete.
Jedan od napada bio je usmjeren i na vilu nekadašnjeg komunističkog lidera Envera Hodže, koja je u jednom dijelu zapaljena, navode albanski mediji.
Policija je odgovorila suzavcem, vodenim topovima u pokušaju da rastjera masu iz centralnih ulica Tirane, prenosi albanski "Top kanal".
