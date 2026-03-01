Logo
Large banner

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

Izvor:

ATV

01.03.2026

19:50

Komentari:

0
Запаљена кућа Енвера Хоџе
Foto: Screenshot

U Tirani su u subotu, nešto poslije 18 sati, počeli protesti protiv vlade Edija Rame koji su prerasli u nasilje.

Demonstranti su se sukobili sa policijom, bacali Molotovljeve koktele i druge zapaljive predmete.

Jedan od napada bio je usmjeren i na vilu nekadašnjeg komunističkog lidera Envera Hodže, koja je u jednom dijelu zapaljena, navode albanski mediji.

Policija je odgovorila suzavcem, vodenim topovima u pokušaju da rastjera masu iz centralnih ulica Tirane, prenosi albanski "Top kanal".

Podijeli:

Tagovi :

Albanija

Tirana

demonstracije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Село Сврчуге

Region

Selo Svrčuge postalo pravi hit na na društvenim mrežama

44 min

0
Туча на паркингу: Младићи насрнули на човјека, па дигли руку и на дјевојку

Region

Tuča na parkingu: Mladići nasrnuli na čovjeka, pa digli ruku i na djevojku

3 h

0
Електричне тротинете од сада могу да возе само старији од 15 година

Region

Električne trotinete od sada mogu da voze samo stariji od 15 godina

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Horor u Splitu: Sin ubio oca pa dijelove tijela razbacao po plažama

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

19

34

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner