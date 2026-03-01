Horor u Splitu: Sin ubio oca pa dijelove tijela razbacao po plažama

Županijsko državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Borne Tudora (58), kojeg tereti da je iz koristoljublja brutalno ubio svog oca Uroša Tičinovića (90), a zatim dijelove njegovog tijela bacao po plažama u Splitu, kako bi godinama nastavio da prima njegovu penziju.

Prema navodima optužnice, zločin se dogodio početkom oktobra 2012. godine u stanu na području Splitsko-dalmatinske županije. Tudor je, kako se sumnja, više puta tukao svog teško bolesnog i nepokretnog oca, koji nije mogao da se brani niti da pobjegne. Usljed zadobijenih teških i po život opasnih povreda, starac je preminuo, kako prenosi Alo.

Nakon ubistva, osumnjičeni je, prema rezultatima istrage, pokušao da prikrije zločin tako što je tijelo raskomadao, a dijelove bacio na više lokacija, uključujući gradske plaže Žnjan i Zentu. Cilj je, kako smatra tužilaštvo, bio da se smrt ne otkrije i da se omogući nastavak prevare.

Svijet Tlo ne miruje: Snažan zemljotres pogodio Fidži

Istragom je utvrđeno da je Tudor od oktobra 2012. do decembra 2025. godine prikrivao očevu smrt i neosnovano primao njegovu penziju i druga prava, čime je Hrvatski zavod za penziono osiguranje oštećen za ukupno 78.011 evra.

Optužnica ga tereti za teško ubistvo i prevaru, a tužilaštvo je predložilo produženje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Slučaj, koji je godinama bio obavijen velom misterije, ponovo je uznemirio javnost zbog surovosti zločina i činjenice da je, kako se sumnja, sve učinjeno isključivo iz finansijkog interesa.