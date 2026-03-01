Logo
Horor u Splitu: Sin ubio oca pa dijelove tijela razbacao po plažama

Izvor:

ATV

01.03.2026

08:53

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Županijsko državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Borne Tudora (58), kojeg tereti da je iz koristoljublja brutalno ubio svog oca Uroša Tičinovića (90), a zatim dijelove njegovog tijela bacao po plažama u Splitu, kako bi godinama nastavio da prima njegovu penziju.

Prema navodima optužnice, zločin se dogodio početkom oktobra 2012. godine u stanu na području Splitsko-dalmatinske županije. Tudor je, kako se sumnja, više puta tukao svog teško bolesnog i nepokretnog oca, koji nije mogao da se brani niti da pobjegne. Usljed zadobijenih teških i po život opasnih povreda, starac je preminuo, kako prenosi Alo.

Nakon ubistva, osumnjičeni je, prema rezultatima istrage, pokušao da prikrije zločin tako što je tijelo raskomadao, a dijelove bacio na više lokacija, uključujući gradske plaže Žnjan i Zentu. Cilj je, kako smatra tužilaštvo, bio da se smrt ne otkrije i da se omogući nastavak prevare.

Istragom je utvrđeno da je Tudor od oktobra 2012. do decembra 2025. godine prikrivao očevu smrt i neosnovano primao njegovu penziju i druga prava, čime je Hrvatski zavod za penziono osiguranje oštećen za ukupno 78.011 evra.

Optužnica ga tereti za teško ubistvo i prevaru, a tužilaštvo je predložilo produženje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Slučaj, koji je godinama bio obavijen velom misterije, ponovo je uznemirio javnost zbog surovosti zločina i činjenice da je, kako se sumnja, sve učinjeno isključivo iz finansijkog interesa.

