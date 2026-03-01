Proljeće na pragu: Danas sunčano i toplo vrijeme

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, sa temperaturom vazduha do 20 stepeni Celzijusovih.

Uveče se očekuje naoblačenje od zapada koje će do jutra zahvatiti ostale predjele, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Republika Srpska Dodik: Srpska nastala voljom naroda i odbranjena hrabrošću srpskih boraca

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Kalinovik, Sokolac minus četiri, Gacko minus tri, Bijeljina, Višegrad, Livno minus dva, Foča minus jedan, Banjaluka, Prijedor, Novi Grad, Srebrenica, Han Pijesak, Tuzla, Bjelašnica nula, Bileća, Srbac, Doboj, Gradačac jedan, Čemerno, Sarajevo dva, Kneževo tri, Trebinje, Mostar pet stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku je jutros izmjereno devet centimetara snijega.