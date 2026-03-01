Logo
Large banner

Proljeće na pragu: Danas sunčano i toplo vrijeme

Izvor:

ATV

01.03.2026

08:42

Komentari:

0
Прољеће на прагу: Данас сунчано и топло вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, sa temperaturom vazduha do 20 stepeni Celzijusovih.

Uveče se očekuje naoblačenje od zapada koje će do jutra zahvatiti ostale predjele, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srpska nastala voljom naroda i odbranjena hrabrošću srpskih boraca

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Kalinovik, Sokolac minus četiri, Gacko minus tri, Bijeljina, Višegrad, Livno minus dva, Foča minus jedan, Banjaluka, Prijedor, Novi Grad, Srebrenica, Han Pijesak, Tuzla, Bjelašnica nula, Bileća, Srbac, Doboj, Gradačac jedan, Čemerno, Sarajevo dva, Kneževo tri, Trebinje, Mostar pet stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku je jutros izmjereno devet centimetara snijega.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vrijeme danas

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Српска настала вољом народа и одбрањена храброшћу српских бораца

Republika Srpska

Dodik: Srpska nastala voljom naroda i odbranjena hrabrošću srpskih boraca

3 h

3
Ко је био Али Хамнеи?

Svijet

Ko je bio Ali Hamnei?

3 h

0
"Станивуковић у Билећи понудио само пароле без покрића"

Republika Srpska

"Stanivuković u Bileći ponudio samo parole bez pokrića"

3 h

9
Беба

Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođeno 12 beba

3 h

0

Više iz rubrike

Беба

Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođeno 12 beba

3 h

0
Православље, црква

Društvo

Slavimo Svetog Pamfila: Jedan običaj se posebno poštuje

3 h

1
Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

Društvo

Sutra je praznik koji se obilježava u tišini: Jedan običaj se posebno poštuje

14 h

0
Младен Софренић гради виолине

Društvo

Mladen iz Doboja očev hobi pretočio u posao: Gradi violine koje osvajaju svijet

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

53

Maskirani razbojnik opljačkao apoteku, radnice se "zaledile" od straha

11

45

Od Njemačke do Potkozarja: Džejms i Dragana oživjeli selo iznad Gradiške

11

35

Oštećena ambasada Srbije u Teheranu tokom vazdušnih napada

11

27

Cvijanović: Razlike su jasne - Sarajevo slavi početak rata, a u Srpskoj Dan žalosti

11

20

Netanjahu se obratio Irancima na persijskom, poziva ih da ustanu protiv režima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner