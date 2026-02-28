Sutra je praznik koji se obilježava u tišini: Jedan običaj se posebno poštuje

Izvor:
ATV
28.02.2026
21:35
Komentari:0
Sutra, 1. marta, Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetog Pamfila i ostale mučenike koji su postradali u vrijeme cara Dioklecijana, početkom IV vijeka.
Iako ovaj dan ne spada u najveće crkvene praznike, u narodu se zadržalo nekoliko tihih, ali jasnih običaja koji se i danas poštuju, posebno u porodicama koje drže do tradicije.
Riječ je o ranohrišćanskim stradalnicima koji su život izgubili zbog vjere, među kojima su bili prezviter Pamfil, đakon Valent, Pavle, kao i petorica braće, Ilija, Isaija, Jeremija, Samuil i Danilo. Njima su se pridružili i Porfirije, Selevkije, Teodul i Julijan, koji su stradali jer su pokazali poštovanje prema mučenicima.
Za razliku od velikih praznika, ovaj dan nema razvijene narodne običaje, ali se u crkvenom i narodnom kalendaru smatra danom smirenja. Vjeruje se da sutra ne treba započinjati velike poslove, niti donositi važne odluke na brzinu.
U mnogim krajevima Srbije zadržalo se pravilo da se dan provede mirno, bez rasprava i bez teških riječi, iz poštovanja prema stradanju svetitelja. Nije običaj da se prave velika slavlja, već da se ode u crkvu, zapali svijeća i pomoli u tišini.
Zanimljivosti
Ova tri znaka u martu dobijaju sreću, novac i ljubav
Ono što se najčešće pominje jeste uzdržavanje od sukoba. Vjeruje se da svaka izgovorena teška riječ na ovaj dan “duže ostaje”, odnosno da se lakše pretvara u trajan problem.
Zato se savjetuje da se, koliko god je moguće, izbjegnu rasprave u kući i da se dan završi u miru.
Nema strogih zabrana, ali se kroz tradiciju provlači nekoliko pravila koja se i danas prenose:
Ovaj datum u kalendaru ne nosi spektakl, već podsjećanje. Na vjeru, na istrajnost i na to koliko tišina ponekad govori više od svega.
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
22
00
21
55
21
45
21
35
21
27
Trenutno na programu