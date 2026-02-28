Netanjahu: Mnogi znaci ukazuju da Hamneija "više nema"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da postoje mnogi znaci koji ukazuju da iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Ali Hamneija "više nema", ali nije eksplicitno potvrdio njegovu smrt.

Netanjahu je na konferenciji za novinare u Jerusalimu rekao da je Hamneijev stambeni kompleks u Teheranu uništen u izraelskom napadu ranije danas, kao i da su ubijeni visoki komandanti Korpusa islamske revolucionarne garde i iranski nuklearni zvaničnici, prenosi Rojters.

On je kazao da će se napadi nastaviti "koliko god bude potrebno", i da će sukob donijeti "pravi mir".

Izraelski premijer je rekao da svi znaju da "takav ubilački režim" ne bi trebalo da ima nuklearno oružje kojim može "nastaviti da prijeti celom čovečanstvu", prenosi Skaj njuz.

Svijet Mediji: Vjeruje se da je Hamnei ubijen

"Željeli bismo da se zahvalimo hrabrom iranskom narodu što se oslobađa tih užasnih veza sa tim režimom. Ovo je prilika da nešto uradite. Ne sjedite skrštenih ruku, jer će doći ovaj trenutak i od vas će se zahtevati da izađete na ulice u masi, jer morate da završite ovaj posao i morate da srušite i iskorenite ovaj režim", zaključio je Netanjahu.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su rano jutros Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.