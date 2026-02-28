Uhapšena Vesna Medenica

Ona je uhapšena nakon što je Apelacioni sud usvojio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je ranije određivanje pritvora nekadašnjoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici, nakon što je prethodno presudom Višeg suda osuđena na deset godina zatvora zbog protivpravnog uticaja na kolege sudije.

Medenica je presudom Višeg suda osuđena na deset godina zatvora zbog protivpravnog uticaja, a do pravosnažnosti presude naloženo je oduzimanje pasoša i zabrana napuštanja Kolašina.

SDT je uložilo žalbu na odluku Višeg suda. Medeničin sin, Miloš Medenica, prvostepeno je osuđen na deset godina zatvora i novčanu kaznu od 50.000 evra. Nakon presude je pobjegao i nije dostupan nadležnim organima.

Za Medenicom je raspisana međunarodna potjernica, prenose Vijesti.