Italijanski ministar odbrane zaglavljen u Dubaiju sa porodicom

Izvor:
Agencije
28.02.2026
19:59
Komentari:0
Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto ostao je u Dubaiju sa porodicom, jer su letovi obustavljeni nakon američkih i izraelskih napada na Iran, izjavio je danas izvor blizak ministarstvu.
Izvor je za Rojters rekao da je Krozeto napustio Rim sinoć civilnim letom, kako bi se pridružio svojoj porodici, koja je već bila u Dubaiju na odmoru.
Navodno, trebalo je da se vrati u Italiju danas popodne, ali je italijanski avio-prevoznik ITA ervejz obustavio sve letove iz Dubaija do sutra.
