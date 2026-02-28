Banjaluka domaćin balkanskog prvenstva u karateu, Pejiću zlato u Boriku

Za banjalučkog karatistu Luku Pejića Balkansko prvenstvo u Banjaluci nije moglo bolje da počne. Već prvog dana domogao se zlatne medalje u seniorskoj konkurenciji do 73 kilograma.

Ne krije Luka da je presrećan, ističući da medalja ima veću težinu jer je osvojena na domaćem terenu.

Danas su se na tatamiju Borika našle dame. Za neke je ovo prvo seniorsko takmičenje, a konkurencija je kažu I te kako jaka.

Prvenstvo je okupilo 350 učesnika iz 11 zemalja. Za sada sve protiče u najboljem redu, a pohvale na račun organizatora stižu sa svih strana.

Poslednjeg dana Balkanskog prvenstva na rasporedu je ekipno takmičenje. Ujedno, ovo je posljednja velika prevjera pred evropsko seniorsko prvenstvo koje će se u maju održati u Frankfurtu.