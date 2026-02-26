Logo
Large banner

Elvedina Muzaferija doživjela jeziv pad: Objavljen snimak

26.02.2026

21:23

Komentari:

0
Елведина Музаферија, алпска скијашица из БиХ
Foto: Tanjug/AP Photo/Robert F. Bukaty

Elvedina Muzaferija, alpska skijašica iz BiH, doživjela je težak pad na prvom zvaničnom treningu u Zoldeu, gd‌je se voze trke FIS Svjetskog kupa, a sad se pojavio snimak te nezgode.

Do nezgode je došlo pri velikoj brzini, pred kraj prvog sektora, kada je nakon manjeg doskoka udarila u kapiju.

Potom je udarila u stazu te u zaštitnu ogradu, pri čemu je nekoliko metara letjela naglavačke.

Muzaferija je istakla da je pad bio ozbiljan, ali da je imala sreće.

Naime, vazdušni prsluk aktivirao se na vrijeme i ublažio udarce.

Posljedice povrede

Nakon ukazane pomoći i obavljenih pregleda utvrđene su promjene u pred‌jelu skočnog zgloba, a dodatno mišljenje specijaliste se još očekuje.

Елведина Музаферија

Ostali sportovi

Objavljen snimak jezivog pada: Elvedina Muzaferija letjela naglavačke

Zbog povrede, Muzaferija će propustiti trening i spust, dok su male šanse da će biti spremna i za Super-G trke tokom vikenda.

U Zoldeu je sutra, 27. februar na rasporedu ženski spust.

Vikend donosi i Super-G, uključujući nadoknadu ranije otkazane trke iz Zauhensea.

Podijeli:

Tagovi :

skijanje

nezgoda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

РК Борац добио велику судску битку тешку скоро 200.000 КМ

Ostali sportovi

RK Borac dobio veliku sudsku bitku tešku skoro 200.000 KM

6 h

0
Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von odgovorila na dirljivu poruku Kristijana Ronalda

1 d

0
Реванш послије 11 година: Пакјао и Мејведер поново у рингу

Ostali sportovi

Revanš poslije 11 godina: Pakjao i Mejveder ponovo u ringu

2 d

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Ostali sportovi

Lindzi Von o paklu kroz koji je prošla: Bila sam korak od amputacije noge

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

23

Ovako je Kristal Palas poveo protiv Zrinjskog

22

20

Horor: Pronađeni dijelovi ljudskog tijela u torbama

22

13

Četiri znaka da ste loši u krevetu

22

10

Centralne vijesti, 26.02.2026.

22

09

Produženo roditeljsko odsustvo: Evo koliko sada traje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner