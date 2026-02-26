Elvedina Muzaferija doživjela jeziv pad: Objavljen snimak

Elvedina Muzaferija, alpska skijašica iz BiH, doživjela je težak pad na prvom zvaničnom treningu u Zoldeu, gd‌je se voze trke FIS Svjetskog kupa, a sad se pojavio snimak te nezgode.

Do nezgode je došlo pri velikoj brzini, pred kraj prvog sektora, kada je nakon manjeg doskoka udarila u kapiju.

Potom je udarila u stazu te u zaštitnu ogradu, pri čemu je nekoliko metara letjela naglavačke.

Muzaferija je istakla da je pad bio ozbiljan, ali da je imala sreće.

Naime, vazdušni prsluk aktivirao se na vrijeme i ublažio udarce.

Posljedice povrede

Nakon ukazane pomoći i obavljenih pregleda utvrđene su promjene u pred‌jelu skočnog zgloba, a dodatno mišljenje specijaliste se još očekuje.

Zbog povrede, Muzaferija će propustiti trening i spust, dok su male šanse da će biti spremna i za Super-G trke tokom vikenda.

U Zoldeu je sutra, 27. februar na rasporedu ženski spust.

Vikend donosi i Super-G, uključujući nadoknadu ranije otkazane trke iz Zauhensea.