Revanš poslije 11 godina: Pakjao i Mejveder ponovo u ringu

Izvor:
Agencije
24.02.2026
12:20
Komentari:0
Filipinac Mani Pakjao i Amerikanac Flojd Mejveder boksovaće u revanš meču u septembru u Las Vegasu, prenio je Bi-Bi-Si.
Pakjao i Mejveder će boksovati u Sferi 19. septembra u Las Vegasu. Revanš dolazi 11 godina nakon što je Mejveder pobijedio Pakjaoa u meču nazvanom "Borba vijeka“. Meč će biti prenošen na platformi Netfliks.
Mejveder (48), koji je nekadašnji svjetski šampion u boksu, objavio je prošle nedjelje da se četvrti put vraća iz penzije. Ovo će biti prva borba američkog boksera otkako je 2017. godine tehničkim nokautom u 10. rundi pobijedio MMA borca Konora Mekgregora.
Pakjao (47), jedini bokser koji je osvojio titule svjetskog šampiona u osam različitih težinskih kategorija, završio je karijeru 2021. godine kako bi se posvetio političkoj karijeri.
On se u ring se vratio jula prošle godine u borbi protiv šampiona velter kategorije u WBC verziji Marija Bariosa, koji je odbranio titulu poslije neriješene borbe.
Ostali sportovi
3 sedm0
Ostali sportovi
3 sedm0
Scena
3 sedm0
Ostali sportovi
1 mj0
Ostali sportovi
19 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
2 d0
Najnovije
Najčitanije
16
23
16
22
16
12
16
00
15
33
Trenutno na programu