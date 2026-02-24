Logo
Large banner

Revanš poslije 11 godina: Pakjao i Mejveder ponovo u ringu

Izvor:

Agencije

24.02.2026

12:20

Komentari:

0
Реванш послије 11 година: Пакјао и Мејведер поново у рингу
Foto: Tanjug / AP / Isaac Brekken

Filipinac Mani Pakjao i Amerikanac Flojd Mejveder boksovaće u revanš meču u septembru u Las Vegasu, prenio je Bi-Bi-Si.

Pakjao i Mejveder će boksovati u Sferi 19. septembra u Las Vegasu. Revanš dolazi 11 godina nakon što je Mejveder pobijedio Pakjaoa u meču nazvanom "Borba vijeka“. Meč će biti prenošen na platformi Netfliks.

Mejveder (48), koji je nekadašnji svjetski šampion u boksu, objavio je prošle nedjelje da se četvrti put vraća iz penzije. Ovo će biti prva borba američkog boksera otkako je 2017. godine tehničkim nokautom u 10. rundi pobijedio MMA borca Konora Mekgregora.

Pakjao (47), jedini bokser koji je osvojio titule svjetskog šampiona u osam različitih težinskih kategorija, završio je karijeru 2021. godine kako bi se posvetio političkoj karijeri.

On se u ring se vratio jula prošle godine u borbi protiv šampiona velter kategorije u WBC verziji Marija Bariosa, koji je odbranio titulu poslije neriješene borbe.

Podijeli:

Tagovi :

Mani Pakjao

Flojd Mejveder

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Радивоје Калајџић нокаутирао Украјинца

Ostali sportovi

Kakav nokaut: Srbin unazadio Ukrajinca - VIDEO

3 sedm

0
Боксер ударцем откинуо косу ривалу

Ostali sportovi

Bokser udarcem otkinuo kosu rivalu

3 sedm

0
Боксер Вељко Ражнатовић

Scena

Veljko Ražnatović nakon povrede pozirao krvav: Ovo su nove informacije o njegovom zdravstvenom stanju

3 sedm

0
БК Славија организовао тренинг камп за боксере из Републике Српске

Ostali sportovi

BK Slavija organizovao trening kamp za boksere iz Republike Srpske

1 mj

0

Više iz rubrike

spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Ostali sportovi

Lindzi Von o paklu kroz koji je prošla: Bila sam korak od amputacije noge

19 h

0
Завршено дворанско атлетско првенство БиХ: Ивичићу три медаље

Ostali sportovi

Završeno dvoransko atletsko prvenstvo BiH: Ivičiću tri medalje

1 d

0
Хокеј

Ostali sportovi

Čudo na ledu: Amerikanci srušili Kanadu i uzeli zlato poslije 46 godina

1 d

0
Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих

Ostali sportovi

Ko je osvojio najviše medalja na ZOI: Jedna zemlja daleko ispred svih

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Užas: Policija kukama izvlačila tijelo muškarca iz rijeke

16

22

Na međunarodnoj konferenciji predstavljeno 13 medicinskih ustanova iz Srpske

16

12

Očekuje nas spektakl na nebu: Evo koje planete će biti vidljive golim okom

16

00

Bojić o uvođenju tramvajske linije Banja Luka-Laktaši: Nikada nisam razgovarao sa Stanivukovićem

15

33

Mito uzeo pri povratku sa skijanja: Inspektoru Marjanoviću predložen pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner