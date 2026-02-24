Revanš poslije 11 godina: Pakjao i Mejveder ponovo u ringu

Filipinac Mani Pakjao i Amerikanac Flojd Mejveder boksovaće u revanš meču u septembru u Las Vegasu, prenio je Bi-Bi-Si.

Pakjao i Mejveder će boksovati u Sferi 19. septembra u Las Vegasu. Revanš dolazi 11 godina nakon što je Mejveder pobijedio Pakjaoa u meču nazvanom "Borba vijeka“. Meč će biti prenošen na platformi Netfliks.

Mejveder (48), koji je nekadašnji svjetski šampion u boksu, objavio je prošle nedjelje da se četvrti put vraća iz penzije. Ovo će biti prva borba američkog boksera otkako je 2017. godine tehničkim nokautom u 10. rundi pobijedio MMA borca Konora Mekgregora.

Pakjao (47), jedini bokser koji je osvojio titule svjetskog šampiona u osam različitih težinskih kategorija, završio je karijeru 2021. godine kako bi se posvetio političkoj karijeri.

On se u ring se vratio jula prošle godine u borbi protiv šampiona velter kategorije u WBC verziji Marija Bariosa, koji je odbranio titulu poslije neriješene borbe.